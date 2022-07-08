https://ria.ru/20220708/dtp-1801936000.html
Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД
Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД - РИА Новости, 12.07.2022
Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД
Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-08T10:45
2022-07-08T10:45
2022-07-12T14:23
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее столичная ГИБДД сообщала, что девять машин столкнулись на 38-м километре внешней стороны МКАД, авария произошла из-за отрыва колеса у "ВАЗ-2114", двигавшегося в крайней правой полосе."Пострадали четыре человека, произошел разлив топлива", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате ДТП перевернулся "Камаз", перевозивший металлические трубы.
https://ria.ru/20220601/dtp-1792493308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гибдд мвд рф, мкад, дтп
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее столичная ГИБДД сообщала, что девять машин столкнулись на 38-м километре внешней стороны МКАД, авария произошла из-за отрыва колеса у "ВАЗ-2114", двигавшегося в крайней правой полосе.
"Пострадали четыре человека, произошел разлив топлива", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате ДТП перевернулся "Камаз", перевозивший металлические трубы.