https://ria.ru/20220708/dtp-1801936000.html

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД - РИА Новости, 12.07.2022

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД

Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-08T10:45

2022-07-08T10:45

2022-07-12T14:23

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее столичная ГИБДД сообщала, что девять машин столкнулись на 38-м километре внешней стороны МКАД, авария произошла из-за отрыва колеса у "ВАЗ-2114", двигавшегося в крайней правой полосе."Пострадали четыре человека, произошел разлив топлива", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате ДТП перевернулся "Камаз", перевозивший металлические трубы.

https://ria.ru/20220601/dtp-1792493308.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гибдд мвд рф, мкад, дтп