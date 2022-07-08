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Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД - РИА Новости, 12.07.2022
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД
Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД - РИА Новости, 12.07.2022
Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД
Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-08T10:45
2022-07-12T14:23
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее столичная ГИБДД сообщала, что девять машин столкнулись на 38-м километре внешней стороны МКАД, авария произошла из-за отрыва колеса у "ВАЗ-2114", двигавшегося в крайней правой полосе."Пострадали четыре человека, произошел разлив топлива", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате ДТП перевернулся "Камаз", перевозивший металлические трубы.
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москва, гибдд мвд рф, мкад, дтп
10:45 08.07.2022 (обновлено: 14:23 12.07.2022)
 

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 9 автомобилей на юге МКАД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении девяти автомашин на МКАД на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее столичная ГИБДД сообщала, что девять машин столкнулись на 38-м километре внешней стороны МКАД, авария произошла из-за отрыва колеса у "ВАЗ-2114", двигавшегося в крайней правой полосе.
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 23:39
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах
"Пострадали четыре человека, произошел разлив топлива", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате ДТП перевернулся "Камаз", перевозивший металлические трубы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГИБДД МВД РФМКАДДТП
 
 
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