https://ria.ru/20220708/dtp-1801358672.html

Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД

Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД - РИА Новости, 08.07.2022

Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД

Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), она погибла, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:43

2022-07-08T23:43

2022-07-08T23:43

происшествия

авто

гибдд мвд рф

дтп

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), она погибла, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла примерно в 21.30 на пятом километре внутренней стороны МКАД.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Добавляется, что московская Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке дороги.

https://ria.ru/20220707/dtp-1800848097.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, гибдд мвд рф, дтп