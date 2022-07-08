Рейтинг@Mail.ru
Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/dtp-1801358672.html
Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД
Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД - РИА Новости, 08.07.2022
Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД
Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), она погибла, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:43
2022-07-08T23:43
происшествия
авто
гибдд мвд рф
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780887106_0:341:3033:2047_1920x0_80_0_0_bdd6c3f632a19c09bebb9f4ec1f91116.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), она погибла, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла примерно в 21.30 на пятом километре внутренней стороны МКАД.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Добавляется, что московская Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке дороги.
https://ria.ru/20220707/dtp-1800848097.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780887106_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_06b9f9a2c165cc810b69aba4c45aa11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, гибдд мвд рф, дтп
23:43 08.07.2022
 
Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД

ГИБДД: на МКАД девушка-мотоциклистка не справилась с управлением и попала под колеса фуры

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница мотофестиваля во время мотопробега в Москве
Участница мотофестиваля во время мотопробега в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участница мотофестиваля во время мотопробега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), она погибла, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла примерно в 21.30 на пятом километре внутренней стороны МКАД.
"Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть, после чего на нее совершил наезд водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении. От полученных травм девушка 1992 года рождения скончалась", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Добавляется, что московская Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке дороги.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 09:20
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД
 
ПроисшествияАвтоГИБДД МВД РФДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала