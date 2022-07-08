Девушка-мотоциклистка попала под колеса фуры на МКАД
ГИБДД: на МКАД девушка-мотоциклистка не справилась с управлением и попала под колеса фуры
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница мотофестиваля во время мотопробега в Москве
Участница мотофестиваля во время мотопробега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девушка на мотоцикле не справилась с управлением и попала под колеса фуры на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), она погибла, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла примерно в 21.30 на пятом километре внутренней стороны МКАД.
"Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ и произвела опрокидывание мотоцикла на проезжую часть, после чего на нее совершил наезд водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении. От полученных травм девушка 1992 года рождения скончалась", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Добавляется, что московская Госавтоинспекция взяла на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке дороги.
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