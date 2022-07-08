https://ria.ru/20220708/dron-1801101373.html
СМИ: спецоперация показывает необходимость усиления борьбы с дронами
СМИ: спецоперация показывает необходимость усиления борьбы с дронами - РИА Новости, 08.07.2022
СМИ: спецоперация показывает необходимость усиления борьбы с дронами
Опыт проведения специальной военной операции на Украине демонстрирует необходимость развития способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T03:50
2022-07-08T03:50
2022-07-08T03:50
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции на Украине демонстрирует необходимость развития способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, сообщается в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров ВС РФ.Авторы предлагают использовать новые способы разведки для обнаружения разведывательных и ударных дронов противника. Речь идет о методах "Единый наблюдатель" и "Сплошное поле".Сущность способа "Единый наблюдатель" заключается в том, что к разведке средств воздушного нападения противника кроме подразделений ПВО привлекаются силы и средства других родов войск. Способ "Сплошное поле" предполагает, что на наиболее вероятных направлениях действия беспилотников создается сплошное радиолокационное поле. Например, сосредотачиваются РЛС разведки низколетящих целей.Для противодействия дронам в публикации предлагается использовать такие способы, как "Заслон ПВО-РЭБ", "Защитник ПВО КВО (критически важного объекта – ред.)" и "Воздушный заслон ПВО".Сущность метода "Заслон ПВО-РЭБ" состоит в комплексном огневом и радиоэлектронном поражении (подавлении) БПЛА на наиболее вероятных направлениях. Способ "Защитник ПВО КВО" заключается в развертывании сводных подразделений ПВО в районе критически важного объекта и согласованном последовательном поражении приближающихся к объекту БПЛА огнем зенитных ракетных комплексов разных типов. "Воздушный заслон ПВО" предполагает применение для борьбы с БПЛА высокомобильного противобеспилотного подразделения на воздушных носителях.Также журнал предлагает использовать метод "Единая защита", который предполагает единое разведывательно-информационное обеспечение и управление для противобеспилотных сил и средств.
https://ria.ru/20220623/drony-1797448398.html
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безопасность, технологии, украина, россия
СМИ: спецоперация показывает необходимость усиления борьбы с дронами
"Военная мысль": операция на Украине показывает необходимость усиления борьбы с дронами
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Опыт проведения специальной военной операции на Украине демонстрирует необходимость развития способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, сообщается
в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров ВС РФ.
"Полученный опыт боевых действий в последних военных конфликтах (прежде всего в Нагорном Карабахе и в ходе специальной военной операции ВС РФ по защите Донецкой и Луганской Народных Республик) свидетельствует как о серьезной угрозе прикрываемым войскам от разведывательных и ударных действий БПЛА, так и о несовершенстве существующих подходов к организации и ведению борьбы с ними", - указывается в публикации.
Авторы предлагают использовать новые способы разведки для обнаружения разведывательных и ударных дронов противника. Речь идет о методах "Единый наблюдатель" и "Сплошное поле".
Сущность способа "Единый наблюдатель" заключается в том, что к разведке средств воздушного нападения противника кроме подразделений ПВО привлекаются силы и средства других родов войск. Способ "Сплошное поле" предполагает, что на наиболее вероятных направлениях действия беспилотников создается сплошное радиолокационное поле. Например, сосредотачиваются РЛС разведки низколетящих целей.
Для противодействия дронам
в публикации предлагается использовать такие способы, как "Заслон ПВО-РЭБ", "Защитник ПВО КВО (критически важного объекта – ред.)" и "Воздушный заслон ПВО".
Сущность метода "Заслон ПВО-РЭБ" состоит в комплексном огневом и радиоэлектронном поражении (подавлении) БПЛА на наиболее вероятных направлениях. Способ "Защитник ПВО КВО" заключается в развертывании сводных подразделений ПВО в районе критически важного объекта и согласованном последовательном поражении приближающихся к объекту БПЛА огнем зенитных ракетных комплексов разных типов. "Воздушный заслон ПВО" предполагает применение для борьбы с БПЛА высокомобильного противобеспилотного подразделения на воздушных носителях.
Также журнал предлагает использовать метод "Единая защита", который предполагает единое разведывательно-информационное обеспечение и управление для противобеспилотных сил и средств.