https://ria.ru/20220708/draka-1801292494.html

Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве

Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве - РИА Новости, 08.07.2022

Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве

Конфликт в Москве в районе станции метро "Пролетарская" между гражданами перешел в массовую драку, полиция разбирается в инциденте, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:27

2022-07-08T17:27

2022-07-08T18:14

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Конфликт в Москве в районе станции метро "Пролетарская" между гражданами перешел в массовую драку, полиция разбирается в инциденте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Ранее в Telegram-каналах появилось видео с массовой потасовкой – участников не менее 10, причем один из них начал стрелять в сторону своих обидчиков.Сообщение о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступило в полицию около 15.00."Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/draka-1798908173.html

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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)