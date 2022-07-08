https://ria.ru/20220708/draka-1801292494.html
Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве
Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве - РИА Новости, 08.07.2022
Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве
Конфликт в Москве в районе станции метро "Пролетарская" между гражданами перешел в массовую драку, полиция разбирается в инциденте, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:27
2022-07-08T17:27
2022-07-08T18:14
происшествия
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россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Конфликт в Москве в районе станции метро "Пролетарская" между гражданами перешел в массовую драку, полиция разбирается в инциденте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Ранее в Telegram-каналах появилось видео с массовой потасовкой – участников не менее 10, причем один из них начал стрелять в сторону своих обидчиков.Сообщение о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступило в полицию около 15.00."Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:27 08.07.2022 (обновлено: 18:14 08.07.2022)
Полиция установит обстоятельства массовой драки в Москве
Московская полиция установит обстоятельства массовой драки у станции метро "Пролетарская"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Конфликт в Москве в районе станции метро "Пролетарская" между гражданами перешел в массовую драку, полиция разбирается в инциденте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео с массовой потасовкой – участников не менее 10, причем один из них начал стрелять в сторону своих обидчиков.
Сообщение о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступило в полицию около 15.00.
"Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошёл конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.