20:43 08.07.2022 (обновлено: 23:32 08.07.2022)
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница
Мэр: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибли при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела по улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", — написал он.
Накануне ВСУ два раза за двое суток атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка. Как сообщал глава города, в результате попадания одного из боеприпасов начался пожар, который удалось ликвидировать.
Украинские военные ежедневно обстреливают столицу Донецкой народной республики, убивая мирных жителей. В основном они используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая стоит на вооружении стран НАТО. Кроме того, США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.