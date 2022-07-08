https://ria.ru/20220708/donetsk-1801342468.html

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.07.2022

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница погибли при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:43

2022-07-08T20:43

2022-07-08T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

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донецкая народная республика

сцкк

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибли при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела по улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", — написал он.Накануне ВСУ два раза за двое суток атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка. Как сообщал глава города, в результате попадания одного из боеприпасов начался пожар, который удалось ликвидировать.Украинские военные ежедневно обстреливают столицу Донецкой народной республики, убивая мирных жителей. В основном они используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая стоит на вооружении стран НАТО. Кроме того, США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, владимир путин, сша, нато, канада, австралия