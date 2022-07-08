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При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/donetsk-1801342468.html
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.07.2022
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибли при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:43
2022-07-08T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибли при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела по улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", — написал он.Накануне ВСУ два раза за двое суток атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка. Как сообщал глава города, в результате попадания одного из боеприпасов начался пожар, который удалось ликвидировать.Украинские военные ежедневно обстреливают столицу Донецкой народной республики, убивая мирных жителей. В основном они используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая стоит на вооружении стран НАТО. Кроме того, США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, владимир путин, сша, нато, канада, австралия
20:43 08.07.2022 (обновлено: 23:32 08.07.2022)
 
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница

Мэр: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Мирная жительница погибли при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела по улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", — написал он.
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Украинские военные ежедневно обстреливают столицу Донецкой народной республики, убивая мирных жителей. В основном они используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая стоит на вооружении стран НАТО. Кроме того, США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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