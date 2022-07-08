https://ria.ru/20220708/donbass-1801349950.html
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 24,6 тысячи человек
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 24,6 тысячи человек - РИА Новости, 08.07.2022
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 24,6 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и Донбасса эвакуированы еще 24,6 тысячи человек, в том числе 3,6 тысяч детей, сообщил руководитель межведомственного... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:43
2022-07-08T21:43
2022-07-08T21:43
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и Донбасса эвакуированы еще 24,6 тысячи человек, в том числе 3,6 тысяч детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 тысячи 660 человек, в том числе 3607 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 409 тысяч 234 человека, из которых 379 тысяч 227 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По его словам, госграницу России пересекли 378 тысяч 244 личных автомобиля, в том числе за сутки – 4839.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донбасс, украина
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 24,6 тысячи человек
Мизинцев: в Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 24,6 тысячи человек