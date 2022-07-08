https://ria.ru/20220708/donbass-1801221525.html

В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров - РИА Новости, 08.07.2022

В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщили в пресс-службе парламента. "Ввиду необходимости защиты РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:36

2022-07-08T14:36

2022-07-08T17:02

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщили в пресс-службе парламента. "Ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса", — заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.Таким образом, положения о наказании в виде смертной казни вступают в силу со дня опубликования закона. В середине апреля британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Все обвиняемые подали кассационные жалобы.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не пытались скрыть совершенные ими преступления и активно публиковали свидетельства в социальных сетях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул президент России Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220707/donbass-1800992627.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, россия, мариуполь