https://ria.ru/20220708/donbass-1801138643.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по городу шесть мин калибра 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:38
2022-07-08T10:38
2022-07-08T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по городу шесть мин калибра 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол
10:38 08.07.2022 (обновлено: 10:39 08.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по Горловке