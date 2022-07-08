https://ria.ru/20220708/dollar-1801266698.html

На Западе предрекли провал "самого мощного оружия США" из-за Путина

На Западе предрекли провал "самого мощного оружия США" из-за Путина - РИА Новости, 08.07.2022

На Западе предрекли провал "самого мощного оружия США" из-за Путина

Использование золота в международных расчетах позволит избежать глобального доминирования доллара и поможет сформировать новый валютно-финансовый порядок,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:20

2022-07-08T16:20

2022-07-08T17:12

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Использование золота в международных расчетах позволит избежать глобального доминирования доллара и поможет сформировать новый валютно-финансовый порядок, считает американский экономист и инвестиционный банкир Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.В числе стран, на которые США пытались оказать влияние при помощи контроля над долларом, Рикардс назвал не только Россию и Китай, но и Иран, Сирию, Кубу, Венесуэлу и КНДР.Однако, по мнению экономиста, именно злоупотребление властью над долларом играет с Вашингтоном злую шутку. Несмотря на то, что сейчас все еще более 60 процентов мировых резервов хранятся в долларах и более 80 процентов международных расчетов осуществляются в этой валюте, многие страны пытаются найти способы сокрушить "долларовую гегемонию", опасаясь за свою безопасность."Россия, например, способна расплатиться по облигационным обязательствам при помощи поставок или продажи золота, не прибегая к замороженным активам в долларах. Россия может стать примером для других стран в том, как дистанцироваться от доллара, который Вашингтон использует для реализации внешнеполитических целей", — считает Рикардс.Кроме того, Рикардс убежден, что Россия, Китай, Иран и другие государства найдут способ создать новую финансовую систему, не зависящую от американской валюты, и смогут избавиться от наложенных санкций. Так, он упоминает предложение президента России Владимира Путина на недавней встрече стран БРИКС создать новую резервную валюту.Страны Запада после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные санкции против России. Одной из мер стала заморозка валютных резервов.По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.Как заявил Владимир Путин, таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.

https://ria.ru/20220708/gaz-1801129941.html

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801136253.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, сша, брикс, экономика, доллар, в мире