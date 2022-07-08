16:20 08.07.2022 (обновлено: 17:12 08.07.2022)
На Западе предрекли провал "самого мощного оружия США" из-за Путина
Daily Reckoning: Россия может использовать золото, чтобы положить конец гегемонии доллара
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Использование золота в международных расчетах позволит избежать глобального доминирования доллара и поможет сформировать новый валютно-финансовый порядок, считает американский экономист и инвестиционный банкир Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Самое мощное оружие США не стреляет, не летает и не взрывается. Это не подводная лодка, самолет, танк или лазер. Доллар — вот самое мощное стратегическое оружие Вашингтона. США используют эту валюту для поощрения друзей и наказания врагов", — подчеркнул финансист.
Однако, по мнению экономиста, именно злоупотребление властью над долларом играет с Вашингтоном злую шутку. Несмотря на то, что сейчас все еще более 60 процентов мировых резервов хранятся в долларах и более 80 процентов международных расчетов осуществляются в этой валюте, многие страны пытаются найти способы сокрушить "долларовую гегемонию", опасаясь за свою безопасность.
"Россия, например, способна расплатиться по облигационным обязательствам при помощи поставок или продажи золота, не прибегая к замороженным активам в долларах. Россия может стать примером для других стран в том, как дистанцироваться от доллара, который Вашингтон использует для реализации внешнеполитических целей", — считает Рикардс.
Кроме того, Рикардс убежден, что Россия, Китай, Иран и другие государства найдут способ создать новую финансовую систему, не зависящую от американской валюты, и смогут избавиться от наложенных санкций. Так, он упоминает предложение президента России Владимира Путина на недавней встрече стран БРИКС создать новую резервную валюту.
"Мир стремится отказаться от доминирования доллара в международных расчетах. Учитывая беспрецедентные санкции против России, гегемония американской валюты может закончиться раньше, чем кто-либо ожидает. Сейчас мы как никогда близки к этому", — резюмировал автор.
По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.
Как заявил Владимир Путин, таким решением Запад нанес серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.