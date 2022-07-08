https://ria.ru/20220708/dollar-1801094048.html

Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары

Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары - РИА Новости, 08.07.2022

Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары

Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T02:15

2022-07-08T02:15

2022-07-08T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

турция

андрей верников

ик "универ капитал"

доллар

рубль

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту, если она у вас есть, пока не стоит, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК “Универ Капитал” Андрей Верников.Он напомнил, что излишне крепкий рубль не выгоден для отечественной экономики, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным отметкам.Кроме того, налицо постепенное возобновление импорта из “дружественных” стран — так поставки из Турции достигли максимума с декабря прошлого года. Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти. Таким образом, в июле целесообразно продавать доллар на отметках 68, но осенью этот уровень может быть превышен.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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экономика, россия, турция, андрей верников, ик "универ капитал", доллар, рубль