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Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары - РИА Новости, 08.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220708/dollar-1801094048.html
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары - РИА Новости, 08.07.2022
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары
Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T02:15
2022-07-08T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
турция
андрей верников
ик "универ капитал"
доллар
рубль
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту, если она у вас есть, пока не стоит, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК “Универ Капитал” Андрей Верников.Он напомнил, что излишне крепкий рубль не выгоден для отечественной экономики, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным отметкам.Кроме того, налицо постепенное возобновление импорта из “дружественных” стран — так поставки из Турции достигли максимума с декабря прошлого года. Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти. Таким образом, в июле целесообразно продавать доллар на отметках 68, но осенью этот уровень может быть превышен.
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экономика, россия, турция, андрей верников, ик "универ капитал", доллар, рубль
02:15 08.07.2022
 
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары

Экономист Верников: доллары пока рано продавать, потому что они могут вырасти до 75 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и американские доллары
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли и американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту, если она у вас есть, пока не стоит, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК “Универ Капитал” Андрей Верников.
Он напомнил, что излишне крепкий рубль не выгоден для отечественной экономики, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным отметкам.
“Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран”, — предположил он.
Кроме того, налицо постепенное возобновление импорта из “дружественных” стран — так поставки из Турции достигли максимума с декабря прошлого года. Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти. Таким образом, в июле целесообразно продавать доллар на отметках 68, но осенью этот уровень может быть превышен.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияТурцияАндрей ВерниковИК "Универ Капитал"ДолларРубль
 
 
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