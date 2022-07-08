https://ria.ru/20220708/dollar-1801094048.html
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары - РИА Новости, 08.07.2022
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары
Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T02:15
2022-07-08T02:15
2022-07-08T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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ик "универ капитал"
доллар
рубль
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55-68 рублей. К концу года он может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту, если она у вас есть, пока не стоит, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК “Универ Капитал” Андрей Верников.Он напомнил, что излишне крепкий рубль не выгоден для отечественной экономики, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным отметкам.Кроме того, налицо постепенное возобновление импорта из “дружественных” стран — так поставки из Турции достигли максимума с декабря прошлого года. Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти. Таким образом, в июле целесообразно продавать доллар на отметках 68, но осенью этот уровень может быть превышен.
https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html
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экономика, россия, турция, андрей верников, ик "универ капитал", доллар, рубль
Экономист рассказал, почему пока не стоит продавать доллары
Экономист Верников: доллары пока рано продавать, потому что они могут вырасти до 75 рублей