https://ria.ru/20220708/dnr-1801350156.html

ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное

ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное - РИА Новости, 08.07.2022

ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное

Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:47

2022-07-08T21:47

2022-07-08T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщало, что украинские войска в пятницу выпустили по Новобахмутовке пять мин калибром 120 миллиметров. Позднее украинские войска выпустили по селу пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк