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ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное
ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное - РИА Новости, 08.07.2022
ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное
Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:47
2022-07-08T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщало, что украинские войска в пятницу выпустили по Новобахмутовке пять мин калибром 120 миллиметров. Позднее украинские войска выпустили по селу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
21:47 08.07.2022
 
ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Доломитное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.30 - н.п. Калиново - н.п. Новобахмутовка: выпущено три снаряда калибром 152 мм; 20.40 - н.п. Кодема – н.п. Доломитное: выпущено две мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщало, что украинские войска в пятницу выпустили по Новобахмутовке пять мин калибром 120 миллиметров. Позднее украинские войска выпустили по селу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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