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ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное
ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное - РИА Новости, 08.07.2022
ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное
Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:47
2022-07-08T21:47
2022-07-08T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу вечером Новобахмутовку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщало, что украинские войска в пятницу выпустили по Новобахмутовке пять мин калибром 120 миллиметров. Позднее украинские войска выпустили по селу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Доломитное
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Доломитное