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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 19.40 обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:16

2022-07-08T21:16

2022-07-08T21:16

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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в мире, украина