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Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 19.30 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:04
2022-07-08T20:04
2022-07-08T20:04
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк (днр)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.30 - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк (днр), украина, в мире
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов