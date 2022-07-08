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В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки
В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки - РИА Новости, 08.07.2022
В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки
Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:40
2022-07-08T19:40
2022-07-08T19:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пятеро и четырнадцать защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
19:40 08.07.2022 (обновлено: 19:42 08.07.2022)
В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки
Народная милиция ДНР: за сутки погибли пятеро защитников республики, 14 раненых