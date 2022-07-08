https://ria.ru/20220708/dnr-1801330567.html

В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки

В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки - РИА Новости, 08.07.2022

В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки

Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:40

2022-07-08T19:40

2022-07-08T19:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло пятеро и четырнадцать защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр