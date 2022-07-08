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Украинские войска за сутки выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 130 снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска в пятницу выпустили более 130 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, по 10 населенным пунктам... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:37
2022-07-08T19:37
2022-07-08T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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сша
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска в пятницу выпустили более 130 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, по 10 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 130 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, сша, ситуация в днр и лнр
19:37 08.07.2022 (обновлено: 19:46 08.07.2022)
Украинские войска за сутки выпустили более 130 снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по десяти населенным пунктам республики