https://ria.ru/20220708/dnr-1801316122.html

При обстреле Горловки пострадали десять человек

При обстреле Горловки пострадали десять человек - РИА Новости, 08.07.2022

При обстреле Горловки пострадали десять человек

Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до десяти человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:47

2022-07-08T18:47

2022-07-08T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до десяти человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщил о шести раненых, в том числе подростке."Горловка. Число раненых мирных граждан в пятом квартале (жилмассив "Солнечный") увеличилось до десяти человек", - написал Приходько в Telegram-канале.Украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Горловку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка