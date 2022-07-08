https://ria.ru/20220708/dnr-1801316122.html
При обстреле Горловки пострадали десять человек
При обстреле Горловки пострадали десять человек - РИА Новости, 08.07.2022
При обстреле Горловки пострадали десять человек
Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до десяти человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:47
2022-07-08T18:47
2022-07-08T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до десяти человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщил о шести раненых, в том числе подростке."Горловка. Число раненых мирных граждан в пятом квартале (жилмассив "Солнечный") увеличилось до десяти человек", - написал Приходько в Telegram-канале.Украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Горловку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка
18:47 08.07.2022 (обновлено: 19:05 08.07.2022)
При обстреле Горловки пострадали десять человек
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города пострадали десять человек