https://ria.ru/20220708/dnr-1801259525.html

Украинские боевики за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские боевики за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские боевики за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк и Горловку, сообщило в пятницу... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:59

2022-07-08T15:59

2022-07-08T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк и Горловку, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.В ведомстве отметили, что украинские войска также выпустили по Доломитному в 14.25 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров, по Пантелеймоновке в 13.30 мск - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки, а Пантелеймоновка в 15 километрах. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато