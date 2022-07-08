Украинские боевики за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк и Горловку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк и Горловку, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что украинские войска также выпустили по Доломитному в 14.25 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров, по Пантелеймоновке в 13.30 мск - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки, а Пантелеймоновка в 15 километрах. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.