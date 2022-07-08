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В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей
В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей - РИА Новости, 08.07.2022
В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:39
2022-07-08T15:39
2022-07-08T15:47
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР."Общее количество погибших (в ДНР) за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 8107, в том числе 116 детей", - говорится также в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.
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в мире, донецкая народная республика, украина
15:39 08.07.2022 (обновлено: 15:47 08.07.2022)
В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей
Аппарат омбудсмена ДНР сообщил, что с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских