https://ria.ru/20220708/dnr-1801250233.html

В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей

В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей - РИА Новости, 08.07.2022

В ДНР с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:39

2022-07-08T15:39

2022-07-08T15:47

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР."Общее количество погибших (в ДНР) за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 8107, в том числе 116 детей", - говорится также в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина