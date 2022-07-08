https://ria.ru/20220708/dnr-1801247534.html

В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек

В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек - РИА Новости, 08.07.2022

В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек

В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:34

2022-07-08T15:34

2022-07-08T16:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР."Общее количество погибших (в ДНР) за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 8107, в том числе 116 детей", - говорится также в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр