https://ria.ru/20220708/dnr-1801247534.html
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек - РИА Новости, 08.07.2022
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек
В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:34
2022-07-08T15:34
2022-07-08T16:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_0:348:3000:2036_1920x0_80_0_0_647156a9504fa64e0ef29236a8f31433.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР."Общее количество погибших (в ДНР) за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 8107, в том числе 116 детей", - говорится также в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_6cfc2c546384842931da488e3c59d7cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:34 08.07.2022 (обновлено: 16:40 08.07.2022)
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек
Аппарат омбудсмена ДНР: за время агрессии Украины в республике погибли 8107 человек