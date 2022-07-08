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В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/dnr-1801247534.html
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек - РИА Новости, 08.07.2022
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек
В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:34
2022-07-08T16:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР."Общее количество погибших (в ДНР) за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 8107, в том числе 116 детей", - говорится также в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.
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донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:34 08.07.2022 (обновлено: 16:40 08.07.2022)
 
В ДНР за время агрессии Украины погибли более восьми тысяч человек

Аппарат омбудсмена ДНР: за время агрессии Украины в республике погибли 8107 человек

© РИА Новости / Игорь МасловМемориал "Аллея Ангелов" в Донецке
Мемориал Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 1 по 7 июля погибли 109 силовиков и 26 гражданских лиц, пострадали 260 сотрудников силовых структур и 119 мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР.
"Общее количество погибших (в ДНР) за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 8107, в том числе 116 детей", - говорится также в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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