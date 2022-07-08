https://ria.ru/20220708/dnr-1801133119.html

Силы ДНР за сутки уничтожили до 30 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 08.07.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили до 30 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в пятницу, что совместно с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожены гаубицы Д-30 и М777, а... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:15

2022-07-08T10:15

2022-07-08T10:20

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в пятницу, что совместно с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожены гаубицы Д-30 и М777, а также до 30 украинских силовиков.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек личного состава, взвод РСЗО "Град" и одну гаубицу."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до 30 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Пески и Опытное", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр