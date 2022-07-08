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Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов

Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов - РИА Новости, 08.07.2022

Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов

Министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил о запуске программы двойных дипломов для тех, кто поступает в вузы на территориях ДНР и ЛНР. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:02

2022-07-08T16:02

2022-07-08T16:22

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общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил о запуске программы двойных дипломов для тех, кто поступает в вузы на территориях ДНР и ЛНР."И самое главное: запускаем программу двойных дипломов с тем, чтобы у тех, кто поступает на территории народных республик, у лучших из них была возможность получить еще и дипломы ведущих российских университетов", - сказал Фальков на совещании президента России Владимир Путина с кабинетом министров.

https://ria.ru/20220627/magistratura-1798407888.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, валерий фальков, навигатор абитуриента