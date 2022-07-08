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Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов
Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов - РИА Новости, 08.07.2022
Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов
Министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил о запуске программы двойных дипломов для тех, кто поступает в вузы на территориях ДНР и ЛНР. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:02
2022-07-08T16:02
2022-07-08T16:22
россия
общество
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
владимир путин
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил о запуске программы двойных дипломов для тех, кто поступает в вузы на территориях ДНР и ЛНР."И самое главное: запускаем программу двойных дипломов с тем, чтобы у тех, кто поступает на территории народных республик, у лучших из них была возможность получить еще и дипломы ведущих российских университетов", - сказал Фальков на совещании президента России Владимир Путина с кабинетом министров.
https://ria.ru/20220627/magistratura-1798407888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, валерий фальков, навигатор абитуриента
16:02 08.07.2022 (обновлено: 16:22 08.07.2022)
Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов
Минобразования запустит программу двойных дипломов для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР