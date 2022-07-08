Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов" - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220708/dinozavr-1801142565.html
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов"
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов" - РИА Новости, 08.07.2022
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов"
Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки нового вида плотоядного динозавра. Его назвали Meraxes gigas — в честь дракона из серии книг "Песнь льда и пламени"... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:20
2022-07-08T18:17
культура
новости культуры
неукен (провинция)
кино и сериалы
аргентина
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801139152_0:0:2704:1522_1920x0_80_0_0_16672fa5623221b0ed3e1449ee9b544b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки нового вида плотоядного динозавра. Его назвали Meraxes gigas — в честь дракона из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу "Игры престолов", сообщает CTyS-UNLaM.В провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes (но без челюстей), часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние конечности в хорошем состоянии. Все это позволит лучше изучить эволюцию динозавров.Хищник жил около 90 миллионов лет назад. В длину он достигал 11 метров и весил 4 тонны.Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет. Самому старому из известных Tyranosaurus rex, например, было 30 лет.
https://ria.ru/20220707/dinozavr-1800901861.html
неукен (провинция)
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801139152_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_c36b21b089f93f118319e0e11e608eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, неукен (провинция), кино и сериалы, аргентина, культура
11:20 08.07.2022 (обновлено: 18:17 08.07.2022)
 
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов"

Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из "Игры престолов"

© AFP 2022 / University of Minnesota / Carlos PapolioРеконструкция внешнего вида динозавра Meraxes gigas
Реконструкция внешнего вида динозавра Meraxes gigas - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / University of Minnesota / Carlos Papolio
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки нового вида плотоядного динозавра. Его назвали Meraxes gigas — в честь дракона из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу "Игры престолов", сообщает CTyS-UNLaM.
В провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes (но без челюстей), часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние конечности в хорошем состоянии. Все это позволит лучше изучить эволюцию динозавров.
Хищник жил около 90 миллионов лет назад. В длину он достигал 11 метров и весил 4 тонны.
Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет. Самому старому из известных Tyranosaurus rex, например, было 30 лет.
Сотрудник Sotheby's в Нью-Йорке рядом со скелетом динозавра - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 19:15Культура
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра
 
КультураНовости культурыНеукен (провинция)Кино и сериалыАргентинаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала