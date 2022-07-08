https://ria.ru/20220708/dinozavr-1801142565.html
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов"
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов" - РИА Новости, 08.07.2022
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов"
Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки нового вида плотоядного динозавра. Его назвали Meraxes gigas — в честь дракона из серии книг "Песнь льда и пламени"... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:20
2022-07-08T11:20
2022-07-08T18:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки нового вида плотоядного динозавра. Его назвали Meraxes gigas — в честь дракона из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу "Игры престолов", сообщает CTyS-UNLaM.В провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes (но без челюстей), часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние конечности в хорошем состоянии. Все это позволит лучше изучить эволюцию динозавров.Хищник жил около 90 миллионов лет назад. В длину он достигал 11 метров и весил 4 тонны.Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет. Самому старому из известных Tyranosaurus rex, например, было 30 лет.
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новости культуры, неукен (провинция), кино и сериалы, аргентина, культура
11:20 08.07.2022 (обновлено: 18:17 08.07.2022)
Ученые назвали вид динозавров в честь дракона из "Игры престолов"
Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из "Игры престолов"
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл — РИА Новости.
Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки нового вида плотоядного динозавра. Его назвали Meraxes gigas — в честь дракона из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу "Игры престолов", сообщает
CTyS-UNLaM.
В провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes (но без челюстей), часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние конечности в хорошем состоянии. Все это позволит лучше изучить эволюцию динозавров.
Хищник жил около 90 миллионов лет назад. В длину он достигал 11 метров и весил 4 тонны.
Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет. Самому старому из известных Tyranosaurus rex, например, было 30 лет.