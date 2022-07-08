https://ria.ru/20220708/deti-1801351442.html

В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей

В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей - РИА Новости, 08.07.2022

В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей

Двое детей восьми и 10 лет утонули в канале имени Октябрьской революции в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:59

2022-07-08T21:59

2022-07-08T23:44

происшествия

кизилюртовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Двое детей восьми и 10 лет утонули в канале имени Октябрьской революции в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.Уточняется, что утонувшие дети - мальчик и девочка.Позднее пресс-служба СУСК по региону сообщила, что правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели детей."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Спасатели МЧС тела детей еще ищут, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220703/dagestan-1799879795.html

кизилюртовский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, кизилюртовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)