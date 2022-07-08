Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/deti-1801351442.html
В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей
В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей - РИА Новости, 08.07.2022
В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей
Двое детей восьми и 10 лет утонули в канале имени Октябрьской революции в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:59
2022-07-08T23:44
происшествия
кизилюртовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1920x0_80_0_0_bfb03a93981c4ce48c16241981eebc04.jpg
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Двое детей восьми и 10 лет утонули в канале имени Октябрьской революции в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.Уточняется, что утонувшие дети - мальчик и девочка.Позднее пресс-служба СУСК по региону сообщила, что правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели детей."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Спасатели МЧС тела детей еще ищут, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220703/dagestan-1799879795.html
кизилюртовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_cf0093bb5f5c3956766c2d34202a8fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кизилюртовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:59 08.07.2022 (обновлено: 23:44 08.07.2022)
 
В Дагестане в канале имени Октябрьской революции утонули двое детей

МВД: двое детей утонули в канале имени Октябрьской революции в Кизилюртовском районе

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Двое детей восьми и 10 лет утонули в канале имени Октябрьской революции в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.
"Сегодня в 17.15 в дежурную часть МВД по Дагестану поступила информация о том, что неподалеку от поселка Комсомольского Кизилюртовского района, в КОРе (Канале Октябрьской революции), во время купания утонули двое детей восьми и 10 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что утонувшие дети - мальчик и девочка.
Позднее пресс-служба СУСК по региону сообщила, что правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели детей.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС тела детей еще ищут, уточнили в ведомстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 10:52Туризм
В Дагестане автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье
 
ПроисшествияКизилюртовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала