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Дело Блаттера-Платини

Дело Блаттера-Платини - РИА Новости, 08.07.2022

Дело Блаттера-Платини

Международную федерацию футбола (ФИФА) в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T02:08

2022-07-08T02:08

2022-07-08T02:08

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Международную федерацию футбола (ФИФА) в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе (Швейцария) по обвинению в коррупции. На фоне коррупционного скандала президент ФИФА Йозеф Блаттер, который занимал эту должность с 1998 года и 29 мая 2015 года был переизбран на пятый срок, 2 июня 2015 года объявил об уходе со своего поста. 25 сентября 2015 года швейцарское федеральное бюро юстиции возбудило уголовное дело против Блаттера по подозрению в преступной бесхозяйственности (статья 158 уголовного кодекса Швейцарии) и незаконном присвоении денежных средств (статья 138).Он подозревается в незаконном переводе в феврале 2011 года двух миллионов франков (около 2,2 миллиона долларов) Мишелю Платини, возглавлявшему Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2007 года. Деньги якобы были переведены за выполнение работ в период с января 1999 года по июнь 2002 года. Платини с 1998 по 2002 годы работал консультантом Блаттера. В 1999 году стороны подписали соответствующий контракт, по которому была согласована годовая компенсация в размере 300 тысяч швейцарских франков. Всего за время работы Платини получил чуть более миллиона швейцарских франков. Спустя восемь лет после прекращения своей консультативной деятельности Платини потребовал выплату в размере двух миллионов швейцарских франков. При содействии Блаттера ФИФА осуществила соответствующий платеж Платини в начале 2011 года. Мишель Платини сообщил, что данная выплата была произведена по контракту в полном соответствии с законом, но письменного договора не было. Блаттер и Платини заявили следователям, что соглашение между ними было заключено в устной форме. Кроме того, согласно швейцарскому законодательству, работник может претендовать на получение выплат в течение пяти лет, однако перевод был осуществлен только в 2011 году. Именно эти два факта стали поводом для возбуждения уголовного дела. Также Блаттера обвинили в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 тысяч долларов, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости. Комитет ФИФА по этике 8 октября 2015 года отстранил Блаттера и Платини на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 23 ноября открыла дело в отношении них на основании докладов, отправленных комитетом по этике, а 21 декабря отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Комитет международной федерации по этике объявил, что заверение Блаттера по устному соглашению по платежу Платини было неубедительными, оно было отклонено арбитражной палатой. Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (СAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Впоследствии Платини оспорил решение на отстранение от футбольной деятельности в федеральном суде Швейцарии, но его апелляция была отклонена. В июне 2020 года Блаттер сообщил, что расследование по поводу его сделок с Карибским футбольным союзом о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира официально закрыто. Однако в конце ноября 2020 года стало известно, что Федеральная прокуратура Швейцарии расширила расследование в отношении Блаттера и Платини и подозревает их в мошенничестве по делу о коррупции в ФИФА.В марте 2021 года Блаттер был дисквалифицирован еще на шесть лет и восемь месяцев за нарушения кодекса этики ФИФА. Новые санкции в отношении него вступили в силу 8 октября 2021 года. В начале ноября 2021 года генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинительное заключение бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини. Оба обвиняются в незаконной организации выплаты двух миллионов швейцарских франков (около 2,2 миллиона долларов) от ФИФА в пользу Мишеля Платини. Доказательства, собранные прокуратурой, подтвердили, что платеж был произведен без законных оснований, а также нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини. 8 июня 2022 года швейцарский суд города Беллинцо приступил к рассмотрению дела Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Суд уточнил, что дело против них открыто по обвинению в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. По законодательству Швейцарии бывшим чиновникам грозило до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф. На заседании суда 15 июня швейцарская прокуратура запросила для Блаттера и Платини один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Прокурор на протяжении более четырех часов пытался опровергнуть тезис защиты об устном контракте между чиновниками, согласно которому стороны якобы устно договорились о дополнительной выплате в 700 тысяч в год, если будет позволять финансовое состояние организации. Он также заявил, что согласование таких сумм без письменного оформления и свидетелей противоречит коммерческой практике и кодексу ФИФА. Юристы ФИФА потребовали возмещения в судебном порядке двух миллионов швейцарских франков, которые были выплачены Йозефом Блаттером Мишелю Платини в 2011 году за предполагаемые консультационные услуги. Адвокаты ФИФА настаивают, что вышеуказанная сумма не ставилась в повестку дня, не упоминалась и не обсуждалась. Более того, никакой ратификации платежа так и не произошло, а Платини не сообщил о получении денег. Федерация считает, что ее ввели в заблуждение. Судебный процесс завершился 22 июня. Приговор двум футбольным функционерам будет объявлен 8 июля 2022 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, спорт, в мире, международная федерация футбола (фифа), йозеф блаттер, мишель платини