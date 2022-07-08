https://ria.ru/20220708/deklaratsiya-1801292022.html

СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде

СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде - РИА Новости, 08.07.2022

СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на совершенствование основных положений техрегулирования в области пожарной безопасности, обеспечения... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:26

2022-07-08T17:26

2022-07-08T17:26

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на совершенствование основных положений техрегулирования в области пожарной безопасности, обеспечения своевременного учета объектов защиты, отнесения их к определенной категории риска и планирования мероприятий по контролю соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.В частности, документ уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта защиты в эксплуатацию. Теперь можно предоставлять эту декларацию в форме электронного документа.

https://ria.ru/20220708/nko-1801290052.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

совет федерации рф