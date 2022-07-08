https://ria.ru/20220708/deklaratsiya-1801292022.html
СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде
СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде - РИА Новости, 08.07.2022
СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на совершенствование основных положений техрегулирования в области пожарной безопасности, обеспечения... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:26
2022-07-08T17:26
2022-07-08T17:26
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на совершенствование основных положений техрегулирования в области пожарной безопасности, обеспечения своевременного учета объектов защиты, отнесения их к определенной категории риска и планирования мероприятий по контролю соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.В частности, документ уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта защиты в эксплуатацию. Теперь можно предоставлять эту декларацию в форме электронного документа.
https://ria.ru/20220708/nko-1801290052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф
СФ разрешил подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде
СФ одобрил закон, разрешающий подавать декларацию пожарной безопасности в электронном виде
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на совершенствование основных положений техрегулирования в области пожарной безопасности, обеспечения своевременного учета объектов защиты, отнесения их к определенной категории риска и планирования мероприятий по контролю соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
В частности, документ уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности при вводе объекта защиты в эксплуатацию. Теперь можно предоставлять эту декларацию в форме электронного документа.