https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с августа 2021 года

Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с августа 2021 года - РИА Новости, 08.07.2022

Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с августа 2021 года

В России продовольственная дефляция в июне в месячном выражении составила 1,1 процента против 0,6 процента в мае, снижение стоимости продуктов питания по... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:18

2022-07-08T19:18

2022-07-08T20:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

максим решетников

алексей заботкин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В России продовольственная дефляция в июне в месячном выражении составила 1,1 процента против 0,6 процента в мае, снижение стоимости продуктов питания по сравнению с прошлым месяцем произошло впервые с августа 2021 года, следует из данных Росстата.Отмечается, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05 процента до 17,98 процента в мае.По сравнению с декабрем прошлого года продукты в июне подорожали на 12,54 процента.Если не учитывать плодоовощную продукцию, то цены на продовольствие в июне увеличились на 0,2% процента к маю (по сравнению с июнем прошлого года — на 18,95 процента, к декабрю 2021 года — на 12,42 процента).Стоимость плодоовощной продукции, в свою очередь, снизились на 9,57 процента к маю, по сравнению с июнем прошлого года рост составил 11,63 процента, а по сравнению с декабрем — 13,35 процента.Непродовольственные товары в июне подешевели на 0,41 процента, при этом в годовом выражении они подорожали на 17,92 процента, к декабрю — на 12,91 процента.Месячную дефляцию в июне зафиксировали впервые в истории новой России — с 1991 года. В предыдущие годы минимальные значения темпов изменения цен для первого месяца лета были в 1998 и 2019 годах — в 0,08 процента и 0,04 процента соответственно. В целом цены в стране последний раз снижались в сентябре 2020 года — на 0,07 процента.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников не раз предупреждал о рисках раскручивания дефляционной спирали. На этой неделе он также заявил, что инфляцию в 0,23 процента, зафиксированную на прошлой неделе, не стоит переоценивать, ее очищение от индексации тарифов ЖКХ показывает продолжение дефляции.При этом заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в середине июня подчеркнул, что не считает нынешнее снижение потребительских цен классической дефляцией из-за слишком большого влияния волатильных компонентов, среди которых удешевление плодоовощной продукции.

https://ria.ru/20220616/prognoz-1795630069.html

https://ria.ru/20220706/rubl-1800742383.html

https://ria.ru/20220526/deflyatsiya-1790843163.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты, максим решетников, алексей заботкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)