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В Минэкономразвития назвали основные факторы дефляции в России - РИА Новости, 08.07.2022
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В Минэкономразвития назвали основные факторы дефляции в России
В Минэкономразвития назвали основные факторы дефляции в России - РИА Новости, 08.07.2022
В Минэкономразвития назвали основные факторы дефляции в России
Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:17
2022-07-08T19:37
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."В июне на потребительском рынке цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В годовом выражении темпы роста цен продолжили замедляться – до 15,9% год к году (17,1% год к году в мае). Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях", - считает министерство.Оно отмечает, что основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на продовольственные товары (на 1,1% в месячном выражении) как за счет значительного удешевления плодоовощной продукции (почти на 10%), так и за счет замедления роста цен на остальные продовольственные товары до 0,20% месяц к месяцу после роста на 1,04% в мае."Кроме того, в секторе непродовольственных товаров снижение цен ускорилось (до 0,41% месяц к месяцу). На услуги рост цен, напротив, возобновился на фоне сезонного удорожания туристических услуг и составил 0,88% в месячном выражении после снижения цен в мае", - добавили в министерстве.В апрельской версии сценарных условий социально-экономического развития РФ Минэкономразвития прогнозировало рост потребительских цен в 2022 году на 17,5%. В июне глава министерства Максим Решетников говорил, что инфляция будет меньше тех ожиданий. Уточненная версия макропрогноза ожидается в ближайшие недели.
https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
19:17 08.07.2022 (обновлено: 19:37 08.07.2022)
 
В Минэкономразвития назвали основные факторы дефляции в России

Минэкономразвития назвало укрепление рубля одним из главных факторов дефляции в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"В июне на потребительском рынке цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В годовом выражении темпы роста цен продолжили замедляться – до 15,9% год к году (17,1% год к году в мае). Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях", - считает министерство.
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Оно отмечает, что основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на продовольственные товары (на 1,1% в месячном выражении) как за счет значительного удешевления плодоовощной продукции (почти на 10%), так и за счет замедления роста цен на остальные продовольственные товары до 0,20% месяц к месяцу после роста на 1,04% в мае.
"Кроме того, в секторе непродовольственных товаров снижение цен ускорилось (до 0,41% месяц к месяцу). На услуги рост цен, напротив, возобновился на фоне сезонного удорожания туристических услуг и составил 0,88% в месячном выражении после снижения цен в мае", - добавили в министерстве.
В апрельской версии сценарных условий социально-экономического развития РФ Минэкономразвития прогнозировало рост потребительских цен в 2022 году на 17,5%. В июне глава министерства Максим Решетников говорил, что инфляция будет меньше тех ожиданий. Уточненная версия макропрогноза ожидается в ближайшие недели.
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