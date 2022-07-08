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Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке - РИА Новости, 08.07.2022
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Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке
Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке - РИА Новости, 08.07.2022
Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке
Дефицита товаров ни в одном сегменте российского потребительского рынка на сегодняшний день нет даже близко, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:36
2022-07-08T12:59
экономика
коммерческая недвижимость
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
денис мантуров
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дефицита товаров ни в одном сегменте российского потребительского рынка на сегодняшний день нет даже близко, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.Запросы потребительского рынка обслуживают порядка миллиона торговых объектов, 120 тысяч точек общественного питания и 340 тысяч объектов бытового обслуживания, отмечается в сообщении. "Это гигантская отрасль, которая подстраивается под все трансформации рынка: и изменения в потребительском поведении и структуре спроса, и прекращение некоторыми компаниями деятельности в России, и временное разрешение "параллельного импорта", - подчеркнули в Минпромторге.
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей, денис мантуров
12:36 08.07.2022 (обновлено: 12:59 08.07.2022)
 
Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке

Глава Минпромторга Мантуров: ни в одном сегменте потребительского рынка нет дефицита

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дефицита товаров ни в одном сегменте российского потребительского рынка на сегодняшний день нет даже близко, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.
Запросы потребительского рынка обслуживают порядка миллиона торговых объектов, 120 тысяч точек общественного питания и 340 тысяч объектов бытового обслуживания, отмечается в сообщении. "Это гигантская отрасль, которая подстраивается под все трансформации рынка: и изменения в потребительском поведении и структуре спроса, и прекращение некоторыми компаниями деятельности в России, и временное разрешение "параллельного импорта", - подчеркнули в Минпромторге.
Терминально-логистический центр Восток – Запад в Черняховске - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Все параллельно: импорту в Россию дали зеленый свет
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский союз промышленников и предпринимателейДенис Мантуров
 
 
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