https://ria.ru/20220708/defitsit-1801178323.html

Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке

Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке - РИА Новости, 08.07.2022

Мантуров заявил об отсутствии товарного дефицита на потребительском рынке

Дефицита товаров ни в одном сегменте российского потребительского рынка на сегодняшний день нет даже близко, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:36

2022-07-08T12:36

2022-07-08T12:59

экономика

коммерческая недвижимость

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

денис мантуров

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дефицита товаров ни в одном сегменте российского потребительского рынка на сегодняшний день нет даже близко, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.Запросы потребительского рынка обслуживают порядка миллиона торговых объектов, 120 тысяч точек общественного питания и 340 тысяч объектов бытового обслуживания, отмечается в сообщении. "Это гигантская отрасль, которая подстраивается под все трансформации рынка: и изменения в потребительском поведении и структуре спроса, и прекращение некоторыми компаниями деятельности в России, и временное разрешение "параллельного импорта", - подчеркнули в Минпромторге.

https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html

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экономика, коммерческая недвижимость, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей, денис мантуров