https://ria.ru/20220708/dannye-1801105215.html

Хакеры из RaHDit выложили новые данные сотрудников украинской разведки

Хакеры из RaHDit выложили новые данные сотрудников украинской разведки - РИА Новости, 08.07.2022

Хакеры из RaHDit выложили новые данные сотрудников украинской разведки

Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:02

2022-07-08T07:02

2022-07-08T09:09

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.Кроме того, хакеры опубликовали данные о родственниках разведчиков, совместно проживающих с ними, а также о лицах, получавших различные выплаты со счетов ГУР. При этом в группировке заявили РИА Новости, что не станут выкладывать информацию о несовершеннолетних членах семей сотрудников управления.По словам хакеров, сведения о лицах, контактирующих с украинской разведкой, они передали в правоохранительные органы.Первую часть данных сотрудников украинского ГУР RaHDit выложила в открытый доступ 6 июля. Это сведения о тысяче человек — представителях посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране, кураторах военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений агентурной и силовой разведки.По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки. До этого хакеры публиковали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. Владимир Путин 27 апреля заявил, что начало специальной военной операции на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. По его словам, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям.

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