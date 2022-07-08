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Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
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Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20
Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20
Запад, осознав, что сам находится в меньшинстве на форуме "большой двадцатки", натравил свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на саммите, заявила официальный... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:41
2022-07-08T20:44
в мире
олимпийские игры
владимир путин
россия
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад, осознав, что сам находится в меньшинстве на форуме "большой двадцатки", натравил свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на саммите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ Владимиру Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20."После этого они перешли к другой тактике, когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией "семерки", то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отрапортовали, отработали. Придумали хотя бы виртуально", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
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в мире, олимпийские игры, владимир путин, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20
20:41 08.07.2022 (обновлено: 20:44 08.07.2022)
 
Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20

Захарова: западные страны "натравили" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад, осознав, что сам находится в меньшинстве на форуме "большой двадцатки", натравил свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на саммите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ Владимиру Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
"После этого они перешли к другой тактике, когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией "семерки", то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отрапортовали, отработали. Придумали хотя бы виртуально", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 16:48
План "семерки" по бойкоту России на G20 провалился, заявила Захарова
 
В миреОлимпийские игрыВладимир ПутинРоссияИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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