20:41 08.07.2022 (обновлено: 20:44 08.07.2022)
Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20
Захарова: западные страны "натравили" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад, осознав, что сам находится в меньшинстве на форуме "большой двадцатки", натравил свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на саммите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ Владимиру Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
"После этого они перешли к другой тактике, когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией "семерки", то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отрапортовали, отработали. Придумали хотя бы виртуально", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.