https://ria.ru/20220708/boykot-1801342301.html

Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20

Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20 - РИА Новости, 08.07.2022

Захарова: Запад "натравил" свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на G20

Запад, осознав, что сам находится в меньшинстве на форуме "большой двадцатки", натравил свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на саммите, заявила официальный... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:41

2022-07-08T20:41

2022-07-08T20:44

в мире

олимпийские игры

владимир путин

россия

индонезия

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад, осознав, что сам находится в меньшинстве на форуме "большой двадцатки", натравил свои СМИ, чтобы придумать бойкот России на саммите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ Владимиру Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20."После этого они перешли к другой тактике, когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией "семерки", то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отрапортовали, отработали. Придумали хотя бы виртуально", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.

https://ria.ru/20220708/boykot-1801278002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олимпийские игры, владимир путин, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20