https://ria.ru/20220708/boykot-1801278002.html

План "семерки" по бойкоту России на G20 провалился, заявила Захарова

План "семерки" по бойкоту России на G20 провалился, заявила Захарова - РИА Новости, 08.07.2022

План "семерки" по бойкоту России на G20 провалился, заявила Захарова

План "Группы семи" по бойкоту России на G20 на Бали провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД ФРГ РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:48

2022-07-08T16:48

2022-07-08T17:04

в мире

саммит g20

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

большая двадцатка

мид германии

россия

бали

анналена бербок

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. План "Группы семи" по бойкоту России на G20 на Бали провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно участия министра Сергея Лаврова в мероприятиях "двадцатки".Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его"."Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму. Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы - для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления", - прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание "двадцатки", и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях."Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой", - добавила Захарова, отметив, что "никакая Анналена своим враньем реальность не изменит".

https://ria.ru/20220708/mid-1801278267.html

https://ria.ru/20220708/foto-1801101529.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), большая двадцатка, мид германии, россия, бали, анналена бербок, сергей лавров, мария захарова