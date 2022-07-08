Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели.Но его отношение изменилось. "Как-то немножечко в последний год отпустило", — признается Богомолов. Он допускает, то вернется к работе в кино."У меня есть несколько идей, сценариев, есть масса предложений. Возможно, это произойдет через какое-то время. Ничего, что бы с пылу с жару я сейчас буду делать, нет", — раскрыл детали Богомолов. Он также признался, что устал после съемок сериал Федора Бондарчука "Псих" и собственного детективного проекта "Хороший человек"."Не испытываю я радости от русской сериальной индустрии и того, как она делается. И сейчас, имея возможность полностью сосредоточиться в театре, там я понимаю, что есть бескомпромиссная, реальная, спокойная работа", - заключил Богомолов.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели.
"Я вам скажу так: киноиндустрия нанесла мне большую психологическую травму. Я долгое время после съемок как режиссер и как актер и от перегрузки, и от усталости испытывал приступы тошноты при мысли о том, чтобы зайти снова в съемочный процесс", — заявил Богомолов.
Но его отношение изменилось. "Как-то немножечко в последний год отпустило", — признается Богомолов. Он допускает, то вернется к работе в кино.
"У меня есть несколько идей, сценариев, есть масса предложений. Возможно, это произойдет через какое-то время. Ничего, что бы с пылу с жару я сейчас буду делать, нет", — раскрыл детали Богомолов.
Он также признался, что устал после съемок сериал Федора Бондарчука "Псих" и собственного детективного проекта "Хороший человек".
"Не испытываю я радости от русской сериальной индустрии и того, как она делается. И сейчас, имея возможность полностью сосредоточиться в театре, там я понимаю, что есть бескомпромиссная, реальная, спокойная работа", - заключил Богомолов.
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