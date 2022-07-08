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Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
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Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму
Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму - РИА Новости, 08.07.2022
Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму
Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:25
2022-07-08T14:25
культура
новости культуры
федор бондарчук
константин богомолов
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культура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели.Но его отношение изменилось. "Как-то немножечко в последний год отпустило", — признается Богомолов. Он допускает, то вернется к работе в кино."У меня есть несколько идей, сценариев, есть масса предложений. Возможно, это произойдет через какое-то время. Ничего, что бы с пылу с жару я сейчас буду делать, нет", — раскрыл детали Богомолов. Он также признался, что устал после съемок сериал Федора Бондарчука "Псих" и собственного детективного проекта "Хороший человек"."Не испытываю я радости от русской сериальной индустрии и того, как она делается. И сейчас, имея возможность полностью сосредоточиться в театре, там я понимаю, что есть бескомпромиссная, реальная, спокойная работа", - заключил Богомолов.
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новости культуры, федор бондарчук, константин богомолов, знаменитости, звезды, культура
14:25 08.07.2022
 
Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму

Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму, но он может вернуться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на ПМЭФ-2021
Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели.
"Я вам скажу так: киноиндустрия нанесла мне большую психологическую травму. Я долгое время после съемок как режиссер и как актер и от перегрузки, и от усталости испытывал приступы тошноты при мысли о том, чтобы зайти снова в съемочный процесс", — заявил Богомолов.
Но его отношение изменилось. "Как-то немножечко в последний год отпустило", — признается Богомолов. Он допускает, то вернется к работе в кино.
"У меня есть несколько идей, сценариев, есть масса предложений. Возможно, это произойдет через какое-то время. Ничего, что бы с пылу с жару я сейчас буду делать, нет", — раскрыл детали Богомолов.
Он также признался, что устал после съемок сериал Федора Бондарчука "Псих" и собственного детективного проекта "Хороший человек".
© Фото : more.tv

Съемки сериала "Псих"

Съемки сериала Псих
1 из 2

Съемки сериала "Псих"

© Фото : more.tv
© STARTСкриншот трейлера киносериала "Хороший человек"
Скриншот трейлера киносериала Хороший человек
2 из 2
Скриншот трейлера киносериала "Хороший человек"
© START
1 из 2

Съемки сериала "Псих"

© Фото : more.tv
2 из 2
Скриншот трейлера киносериала "Хороший человек"
© START
"Не испытываю я радости от русской сериальной индустрии и того, как она делается. И сейчас, имея возможность полностью сосредоточиться в театре, там я понимаю, что есть бескомпромиссная, реальная, спокойная работа", - заключил Богомолов.
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