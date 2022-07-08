https://ria.ru/20220708/bogomolov-1801193130.html

Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму

Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму - РИА Новости, 08.07.2022

Богомолов заявил, что киноиндустрия нанесла ему большую травму

Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:25

2022-07-08T14:25

2022-07-08T14:25

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал о своем отношение к съемкам фильмов. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели.Но его отношение изменилось. "Как-то немножечко в последний год отпустило", — признается Богомолов. Он допускает, то вернется к работе в кино."У меня есть несколько идей, сценариев, есть масса предложений. Возможно, это произойдет через какое-то время. Ничего, что бы с пылу с жару я сейчас буду делать, нет", — раскрыл детали Богомолов. Он также признался, что устал после съемок сериал Федора Бондарчука "Псих" и собственного детективного проекта "Хороший человек"."Не испытываю я радости от русской сериальной индустрии и того, как она делается. И сейчас, имея возможность полностью сосредоточиться в театре, там я понимаю, что есть бескомпромиссная, реальная, спокойная работа", - заключил Богомолов.

https://ria.ru/20220708/bogomolov-1801173231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, федор бондарчук, константин богомолов, знаменитости, звезды, культура