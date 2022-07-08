https://ria.ru/20220708/bogomolov-1801173231.html

Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи

Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи - РИА Новости, 08.07.2022

Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи

Константин Богомолов рассказал, где можно было бы организовать новый фестиваль российского кино. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:44

2022-07-08T12:44

2022-07-08T12:44

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал, где можно было бы организовать новый фестиваль российского кино. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели. "Мне кажется, сейчас очень круто создать смотр российского кино в Москве – "Кинотавр", я так понимаю, сейчас в некотором зависе. Не в Сочи, с этим вечным сидением на веранде "Диониса" из всех звезд и странной красной дорожкой в 35-градусную жару… Это был прекрасный фестиваль, но все равно в нем был свет какого-то курортного киносмотра", — говорит Богомолов. Он считает, что такие мероприятия нужно проводить "в более аскетичных условиях". Богомолов также отметил, что, на его взгляд, российское кино "в последние годы начало набирать обороты" "Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это какой-то глобальный тренд. (...) Мне кажется, сейчас сосредоточиться на родном кино – это важно", — подчеркнул постановщик.

https://ria.ru/20220329/kinotavr-1780709111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кинотавр, сочи, москва, константин богомолов, культура