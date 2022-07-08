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Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/bogomolov-1801173231.html
Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи
Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи - РИА Новости, 08.07.2022
Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи
Константин Богомолов рассказал, где можно было бы организовать новый фестиваль российского кино. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:44
2022-07-08T12:44
культура
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кинотавр
сочи
москва
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культура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал, где можно было бы организовать новый фестиваль российского кино. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели. "Мне кажется, сейчас очень круто создать смотр российского кино в Москве – "Кинотавр", я так понимаю, сейчас в некотором зависе. Не в Сочи, с этим вечным сидением на веранде "Диониса" из всех звезд и странной красной дорожкой в 35-градусную жару… Это был прекрасный фестиваль, но все равно в нем был свет какого-то курортного киносмотра", — говорит Богомолов. Он считает, что такие мероприятия нужно проводить "в более аскетичных условиях". Богомолов также отметил, что, на его взгляд, российское кино "в последние годы начало набирать обороты" "Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это какой-то глобальный тренд. (...) Мне кажется, сейчас сосредоточиться на родном кино – это важно", — подчеркнул постановщик.
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новости культуры, кино и сериалы, кинотавр, сочи, москва, константин богомолов, культура
12:44 08.07.2022
 
Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить не в Сочи

Богомолов: фестиваль, который заменит "Кинотавр", нужно проводить в Москве, а не Сочи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Константин Богомолов рассказал, где можно было бы организовать новый фестиваль российского кино. Мнением он поделился в ходе Российской креативной недели.
"Мне кажется, сейчас очень круто создать смотр российского кино в Москве – "Кинотавр", я так понимаю, сейчас в некотором зависе. Не в Сочи, с этим вечным сидением на веранде "Диониса" из всех звезд и странной красной дорожкой в 35-градусную жару… Это был прекрасный фестиваль, но все равно в нем был свет какого-то курортного киносмотра", — говорит Богомолов.
Он считает, что такие мероприятия нужно проводить "в более аскетичных условиях".
Богомолов также отметил, что, на его взгляд, российское кино "в последние годы начало набирать обороты"
"Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это какой-то глобальный тренд. (...) Мне кажется, сейчас сосредоточиться на родном кино – это важно", — подчеркнул постановщик.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКинотаврСочиМоскваКонстантин БогомоловКультура
 
 
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