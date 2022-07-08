https://ria.ru/20220708/benzin-1801347166.html

Бензин в России дешевеет уже четыре месяца подряд

Бензин в России дешевеет уже четыре месяца подряд - РИА Новости, 08.07.2022

Бензин в России дешевеет уже четыре месяца подряд

Средняя розничная цена на бензин в России в июне снизилась на 0,1% по отношению к маю, падая уже четвертый месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:18

2022-07-08T21:18

2022-07-08T21:19

экономика

цены на нефть

россия

бензин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России в июне снизилась на 0,1% по отношению к маю, падая уже четвертый месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась, свидетельствуют материалы Росстата.Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.В месячном выражении цены на горючее снижаются уже четыре месяца подряд. При этом с начала января по конец июня бензин в России подорожал лишь на 0,39%, а дизель - на 1,71% при инфляции за этот период в 11,77%.

https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, бензин, федеральная служба государственной статистики (росстат)