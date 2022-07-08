https://ria.ru/20220708/bednost-1801260602.html

Чехи испугались бедности из-за бездействия властей

Чехи испугались бедности из-за бездействия властей - РИА Новости, 08.07.2022

Чехи испугались бедности из-за бездействия властей

Почти две трети чехов опасаются падения уровня жизни и бедности в связи с ростом цен, а восемь из десяти человек уже экономят и ограничивают себя из-за высокой... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:02

2022-07-08T16:02

2022-07-08T17:03

европа

чехия

экономика

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти две трети чехов опасаются падения уровня жизни и бедности в связи с ростом цен, а восемь из десяти человек уже экономят и ограничивают себя из-за высокой стоимости энергии и топлива, пишет портал Novinky.cz со ссылкой на исследование STEM.Только 16 процентов опрошенных считают достаточными усилия правительства по предотвращению роста бедности. Абсолютное большинство, 84 процента, заявляют о недостаточной поддержке со стороны государства. Около 80 процентов также начали существенно ограничивать себя в покупках в связи с ростом цен.Наиболее остро ситуацию ощутили граждане старше 60 лет: 89 процентов из них рассказали, что им уже пришлось умерить потребности.Веру в улучшение ситуации с ценами продемонстрировали лишь 18 процентов людей, причем в основном оптимистичный настрой проявили студенты вузов и молодые люди до 29 лет.Собственный опрос портала дал аналогичные результаты. На вопрос: "Вы боитесь бедности или невыносимого снижения уровня жизни?" — утвердительно ответили 80,3 процента пользователей.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220701/chekhi-1799559980.html

https://ria.ru/20220706/tseny-1800694053.html

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европа, чехия, экономика