https://ria.ru/20220708/bayden-1801353023.html

Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера

Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера - РИА Новости, 08.07.2022

Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера

Президент США Джо Байден, рассуждая о правах женщин, вероятно, зачитал ремарку телесуфлера. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:12

2022-07-08T22:12

2022-07-08T23:54

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, рассуждая о правах женщин, вероятно, зачитал ремарку телесуфлера.Байден делал заявление о недавнем решении Верховного суда США, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт."Дальше цитата большинства: "Женщины не лишены электроральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, выше, чем поступающих так мужчин". Конец цитаты", - сказал Байден.Дальше президент США, видимо, зачитал текст, который планировался ремаркой только для него. "Повторить высказывание", - сказал Байден и действительно повторил предыдущие слова.Повторяя их Байден запутался в союзах. "Женщины не лишены электоральной и, или политической… Точнее сказать не и, или: или политической власти", - сказал президент США.Помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс в ответ на публикации в Twitter с отрывком речи президента, написала, что Байден на самом деле сказал: "Позвольте мне повторить сказанное". Хотя на записи явно слышно, что глава администрации не использует личных местоимений.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден