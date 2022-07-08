https://ria.ru/20220708/bayden-1801353023.html
Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера
Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера - РИА Новости, 08.07.2022
Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера
Президент США Джо Байден, рассуждая о правах женщин, вероятно, зачитал ремарку телесуфлера. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:12
2022-07-08T22:12
2022-07-08T23:54
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, рассуждая о правах женщин, вероятно, зачитал ремарку телесуфлера.Байден делал заявление о недавнем решении Верховного суда США, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт."Дальше цитата большинства: "Женщины не лишены электроральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, выше, чем поступающих так мужчин". Конец цитаты", - сказал Байден.Дальше президент США, видимо, зачитал текст, который планировался ремаркой только для него. "Повторить высказывание", - сказал Байден и действительно повторил предыдущие слова.Повторяя их Байден запутался в союзах. "Женщины не лишены электоральной и, или политической… Точнее сказать не и, или: или политической власти", - сказал президент США.Помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс в ответ на публикации в Twitter с отрывком речи президента, написала, что Байден на самом деле сказал: "Позвольте мне повторить сказанное". Хотя на записи явно слышно, что глава администрации не использует личных местоимений.
https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден
22:12 08.07.2022 (обновлено: 23:54 08.07.2022)
Байден во время выступления прочитал ремарки телесуфлера
Байден, рассуждая о правах женщин, вместе с речью произнес подсказку телесуфлера
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, рассуждая о правах женщин, вероятно, зачитал ремарку телесуфлера.
Байден делал заявление о недавнем решении Верховного суда США
, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт.
"Дальше цитата большинства: "Женщины не лишены электроральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, выше, чем поступающих так мужчин". Конец цитаты", - сказал Байден.
Дальше президент США, видимо, зачитал текст, который планировался ремаркой только для него. "Повторить высказывание", - сказал Байден и действительно повторил предыдущие слова.
Повторяя их Байден запутался в союзах. "Женщины не лишены электоральной и, или политической… Точнее сказать не и, или: или политической власти", - сказал президент США.
Помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс в ответ на публикации в Twitter с отрывком речи президента, написала, что Байден на самом деле сказал: "Позвольте мне повторить сказанное". Хотя на записи явно слышно, что глава администрации не использует личных местоимений.