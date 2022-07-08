https://ria.ru/20220708/bayden-1801098625.html

Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину

Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину - РИА Новости, 08.07.2022

Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину

Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T01:38

2022-07-08T01:38

2022-07-08T01:38

в мире

энтони блинкен

ллойд остин

нэнси пелоси

украина

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", связанные с безопасностью.При этом Зеленский похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев, за то, что они "не боятся Путина".На Украине после начала спецоперации из американцев побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, министр юстиции Меррик Гарленд, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, множество конгрессменов и сенаторов.

https://ria.ru/20220708/nato-1801097970.html

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