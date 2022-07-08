https://ria.ru/20220708/bayden-1801098625.html
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину - РИА Новости, 08.07.2022
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину
Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:38
2022-07-08T01:38
2022-07-08T01:38
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", связанные с безопасностью.При этом Зеленский похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев, за то, что они "не боятся Путина".На Украине после начала спецоперации из американцев побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, министр юстиции Меррик Гарленд, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, множество конгрессменов и сенаторов.
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в мире, энтони блинкен, ллойд остин, нэнси пелоси, украина, сша, киев, министерство обороны сша, вашингтон, джо байден, владимир зеленский
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину
Зеленский: Байден хочет посетить Украину, но его визиту мешают "некоторые моменты"