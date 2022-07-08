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Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину - РИА Новости, 08.07.2022
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Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину - РИА Новости, 08.07.2022
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину
Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:38
2022-07-08T01:38
в мире
энтони блинкен
ллойд остин
нэнси пелоси
украина
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", связанные с безопасностью.При этом Зеленский похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев, за то, что они "не боятся Путина".На Украине после начала спецоперации из американцев побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, министр юстиции Меррик Гарленд, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, множество конгрессменов и сенаторов.
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в мире, энтони блинкен, ллойд остин, нэнси пелоси, украина, сша, киев, министерство обороны сша, вашингтон, джо байден, владимир зеленский
01:38 08.07.2022
 
Зеленский рассказал, почему Байден не приезжает в Украину

Зеленский: Байден хочет посетить Украину, но его визиту мешают "некоторые моменты"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают "некоторые моменты", связанные с безопасностью.

"Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся", — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN в переводе с украинского языка на английский.

При этом Зеленский похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев, за то, что они "не боятся Путина".
На Украине после начала спецоперации из американцев побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, министр юстиции Меррик Гарленд, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, множество конгрессменов и сенаторов.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
01:07
Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский
 
В миреЭнтони БлинкенЛлойд ОстинНэнси ПелосиУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАВашингтонДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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