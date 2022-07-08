https://ria.ru/20220708/azerbaydzhan-1801237147.html
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 08.07.2022
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа
Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:14
2022-07-08T15:14
2022-07-08T15:14
экономика
цены на нефть
болгария
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff9c47370ba1307a144fc4076290.jpg
БАКУ, 8 июл – РИА Новости. Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего визита в Грецию в связи с открытием газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB)."Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии. Экспорт газа в Болгарию за первое полугодие 2022 года составил 160 миллионов кубометров. К концу текущего года планируется довести его до 600 миллионов кубометров… с 1 июля 2022 года суточный объем поставок газа в Болгарию составляет установленные 2,6 миллиона кубометров, что означает увеличение суточных поставок на 1,7 миллиона кубометров", - сказал министр во время церемонии открытия.Интерконнектор IGB является ответвлением Трансадриатического газопровода (TAP) и предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Греции в Болгарию.
https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795079745.html
болгария
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb90bbf3da6ec554f93a058abb92d2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, болгария, греция
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа
Минэнерго: Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа в 2022 году