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Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 08.07.2022
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Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 08.07.2022
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа
Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:14
2022-07-08T15:14
экономика
цены на нефть
болгария
греция
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БАКУ, 8 июл – РИА Новости. Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего визита в Грецию в связи с открытием газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB)."Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии. Экспорт газа в Болгарию за первое полугодие 2022 года составил 160 миллионов кубометров. К концу текущего года планируется довести его до 600 миллионов кубометров… с 1 июля 2022 года суточный объем поставок газа в Болгарию составляет установленные 2,6 миллиона кубометров, что означает увеличение суточных поставок на 1,7 миллиона кубометров", - сказал министр во время церемонии открытия.Интерконнектор IGB является ответвлением Трансадриатического газопровода (TAP) и предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Греции в Болгарию.
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экономика, цены на нефть, болгария, греция
15:14 08.07.2022
 
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа

Минэнерго: Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа в 2022 году

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 июл – РИА Новости. Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего визита в Грецию в связи с открытием газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
"Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии. Экспорт газа в Болгарию за первое полугодие 2022 года составил 160 миллионов кубометров. К концу текущего года планируется довести его до 600 миллионов кубометров… с 1 июля 2022 года суточный объем поставок газа в Болгарию составляет установленные 2,6 миллиона кубометров, что означает увеличение суточных поставок на 1,7 миллиона кубометров", - сказал министр во время церемонии открытия.
Интерконнектор IGB является ответвлением Трансадриатического газопровода (TAP) и предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Греции в Болгарию.
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