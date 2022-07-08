https://ria.ru/20220708/azerbaydzhan-1801237147.html

Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа

Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа - РИА Новости, 08.07.2022

Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 миллионов кубометров газа

Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:14

2022-07-08T15:14

2022-07-08T15:14

экономика

цены на нефть

болгария

греция

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БАКУ, 8 июл – РИА Новости. Азербайджан в 2022 году экспортирует в Болгарию более 600 миллионов кубометров газа, заявил в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего визита в Грецию в связи с открытием газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB)."Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии. Экспорт газа в Болгарию за первое полугодие 2022 года составил 160 миллионов кубометров. К концу текущего года планируется довести его до 600 миллионов кубометров… с 1 июля 2022 года суточный объем поставок газа в Болгарию составляет установленные 2,6 миллиона кубометров, что означает увеличение суточных поставок на 1,7 миллиона кубометров", - сказал министр во время церемонии открытия.Интерконнектор IGB является ответвлением Трансадриатического газопровода (TAP) и предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Греции в Болгарию.

https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795079745.html

болгария

греция

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экономика, цены на нефть, болгария, греция