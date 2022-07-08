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Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе
Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе - РИА Новости, 08.07.2022
Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе
Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5 процента, сообщает Росстат. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T06:23
2022-07-08T06:23
2022-07-08T06:23
туризм
туризм
россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5 процента, сообщает Росстат.Примечательно, что на 7,3 процента авиабилеты подорожали в последнюю неделю июня, подсчитали в ведомстве.Также за первое полугодие выросла стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами (на 5,5 и четыре процента соответственно). Трехзвездочные отели подорожали на 6,2 процента, а более комфортные — на 10,3 процента.Стоимость размещения в хостеле увеличилась на 4,4 процента, в домах отдыха и пансионатах — на 16,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 17 процентов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, самолеты, авиабилеты, пассажиры, отели, гостиницы, цены
Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе
Росстат: перелет в эконом-классе по России с начала года подорожал на 20,5 процента
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5 процента, сообщает Росстат.
Примечательно, что на 7,3 процента авиабилеты подорожали в последнюю неделю июня, подсчитали в ведомстве.
Также за первое полугодие выросла стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами (на 5,5 и четыре процента соответственно). Трехзвездочные отели подорожали на 6,2 процента, а более комфортные — на 10,3 процента.
Стоимость размещения в хостеле увеличилась на 4,4 процента, в домах отдыха и пансионатах — на 16,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 17 процентов.