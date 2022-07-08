https://ria.ru/20220708/aviabilety-1800868457.html

Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе

Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе - РИА Новости, 08.07.2022

Росстат рассказал, на сколько за год подорожал перелет в эконом-классе

Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5 процента, сообщает Росстат. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T06:23

2022-07-08T06:23

2022-07-08T06:23

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5 процента, сообщает Росстат.Примечательно, что на 7,3 процента авиабилеты подорожали в последнюю неделю июня, подсчитали в ведомстве.Также за первое полугодие выросла стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами (на 5,5 и четыре процента соответственно). Трехзвездочные отели подорожали на 6,2 процента, а более комфортные — на 10,3 процента.Стоимость размещения в хостеле увеличилась на 4,4 процента, в домах отдыха и пансионатах — на 16,6 процента. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 17 процентов.

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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