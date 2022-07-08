https://ria.ru/20220708/arenda-1801326294.html
Совфед разрешил фермерам арендовать у государства сельхозземли без торгов
Совфед разрешил фермерам арендовать у государства сельхозземли без торгов - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед разрешил фермерам арендовать у государства сельхозземли без торгов
Сенаторы одобрили закон, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель, с 1 января 2023 года они смогут получать такие земельные... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:25
2022-07-08T19:25
2022-07-08T19:25
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель, с 1 января 2023 года они смогут получать такие земельные участки в аренду без торгов на срок до пяти лет, причем многократно, а также получают право приоритетного выкупа арендуемого участка.Вместе с тем таким лицам запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, передавать участок третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды - в залог. Также нельзя вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.Первоначальная редакция предусматривала однократность предоставления земельных участков фермерам в аренду без проведения торгов, но в рамках второго чтения она была уточнена.Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, упрощение аренды сельхозземель дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах. Правительство рассчитывает, что это позволит малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства.
https://ria.ru/20220708/tor-1801315851.html
https://ria.ru/20220708/sovfed-1801323653.html
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экономика, михаил мишустин
Совфед разрешил фермерам арендовать у государства сельхозземли без торгов
Сенаторы одобрили закон, позволяющий фермерам арендовать сельхозземли без торгов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель, с 1 января 2023 года они смогут получать такие земельные участки в аренду без торгов на срок до пяти лет, причем многократно, а также получают право приоритетного выкупа арендуемого участка.
Вместе с тем таким лицам запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, передавать участок третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды - в залог. Также нельзя вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Первоначальная редакция предусматривала однократность предоставления земельных участков фермерам в аренду без проведения торгов, но в рамках второго чтения она была уточнена.
Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин
, упрощение аренды сельхозземель дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах. Правительство рассчитывает, что это позволит малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства.