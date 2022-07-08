https://ria.ru/20220708/akuly-1801102121.html

Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье

Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье - РИА Новости, 08.07.2022

Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье

Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не подтвердили, что в Приморье участились случаи встречи с акулами, сообщает Приморский... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T04:21

2022-07-08T04:21

2022-07-08T04:30

туризм

владивосток

хасанский район

русский (остров)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не подтвердили, что в Приморье участились случаи встречи с акулами, сообщает Приморский океанариум, входящий в состав научного центра.Ранее в соцсетях разошлось видео с акулой, по данным автора, снятое у берегов острова Русский во Владивостоке. На кадрах виден плавник и часть спины. Один из местных ученых предположил, что это опасная акула мако. Также на минувших выходных охотящуюся сельдевую акулу сняли у острова Русский. В мае разошлось видео с акулами из бухты Владивостока и из поселка Преображение. В СМИ появились сообщения о "нашествии" акул.Отмечается, что в соцсети стали чаще выкладывать видео встречи человека с акулами, при этом ни о месте встречи, ни о размерах и виде хищников нет достоверных данных, только слова очевидцев и комментаторов."В приморских водах постоянно обитает несколько видов акул, таких как катран и сельдевая акула. Они питаются преимущественно рыбой и не опасны для человека. По незнанию их часто принимают за более крупных животных — белую акулу или акулу мако", — сообщает учреждение.Там отмечают, что мнения, которые можно встретить в новостных материалах, неточны и могут повлечь ужасные последствия: под влиянием эмоций люди, зачастую подвергая опасности самих себя, начинают охотиться на акул, отрезать животным плавники, убивать их. По данным ученых, в любом месте южного Приморья в конце августа-сентябре можно столкнуться с акулами, но вероятность этого невелика. Большая часть нападений акул спровоцирована действиями людей.Ученые отмечают, что, когда море максимально прогрето, лучше не купаться рано утром или в сумерках — в эти часы у рыб наступает время охоты. Нужно отказаться от купания, если на теле есть открытые раны. При встрече с акулой на лодке или катере не стоит ее раздражать, преследовать, опускать конечности в воду, привлекать хищника, бросая ему рыбу. Если во время рыбалки пойманная рыба находится в садке и опущена в воду, то при появлении акулы нужно убрать улов из воды. Если встреча с акулой произошла во время купания, важно не делать резких движений, максимально успокоиться и дождаться, когда акула уплывет, советуют ученые.Во второй половине августа 2011 года в Приморье было зарегистрировано три случая столкновения акул с отдыхающими: 17 августа хищница напала на 25-летнего Дениса Удовенко, откусив ему кисти рук, 18 августа акула атаковала 16-летнего аквалангиста, в конце августа хищная рыба укусила местного жителя за предплечье. Два случая произошли в Хасанском районе на юге Приморья, один — у острова Желтухина. С тех пор о нападении акул на человека в регионе не сообщалось, но периодически местные жители снимают на видео встречи с акулами, в основном с сельдевыми.

https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html

https://ria.ru/20220703/akuly-1799948866.html

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хасанский район

русский (остров)

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владивосток, хасанский район, русский (остров), приморский край