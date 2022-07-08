https://ria.ru/20220708/akuly-1801102121.html
Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье
Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье - РИА Новости, 08.07.2022
Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье
Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не подтвердили, что в Приморье участились случаи встречи с акулами, сообщает Приморский... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T04:21
2022-07-08T04:21
2022-07-08T04:30
туризм
владивосток
хасанский район
русский (остров)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не подтвердили, что в Приморье участились случаи встречи с акулами, сообщает Приморский океанариум, входящий в состав научного центра.Ранее в соцсетях разошлось видео с акулой, по данным автора, снятое у берегов острова Русский во Владивостоке. На кадрах виден плавник и часть спины. Один из местных ученых предположил, что это опасная акула мако. Также на минувших выходных охотящуюся сельдевую акулу сняли у острова Русский. В мае разошлось видео с акулами из бухты Владивостока и из поселка Преображение. В СМИ появились сообщения о "нашествии" акул.Отмечается, что в соцсети стали чаще выкладывать видео встречи человека с акулами, при этом ни о месте встречи, ни о размерах и виде хищников нет достоверных данных, только слова очевидцев и комментаторов."В приморских водах постоянно обитает несколько видов акул, таких как катран и сельдевая акула. Они питаются преимущественно рыбой и не опасны для человека. По незнанию их часто принимают за более крупных животных — белую акулу или акулу мако", — сообщает учреждение.Там отмечают, что мнения, которые можно встретить в новостных материалах, неточны и могут повлечь ужасные последствия: под влиянием эмоций люди, зачастую подвергая опасности самих себя, начинают охотиться на акул, отрезать животным плавники, убивать их. По данным ученых, в любом месте южного Приморья в конце августа-сентябре можно столкнуться с акулами, но вероятность этого невелика. Большая часть нападений акул спровоцирована действиями людей.Ученые отмечают, что, когда море максимально прогрето, лучше не купаться рано утром или в сумерках — в эти часы у рыб наступает время охоты. Нужно отказаться от купания, если на теле есть открытые раны. При встрече с акулой на лодке или катере не стоит ее раздражать, преследовать, опускать конечности в воду, привлекать хищника, бросая ему рыбу. Если во время рыбалки пойманная рыба находится в садке и опущена в воду, то при появлении акулы нужно убрать улов из воды. Если встреча с акулой произошла во время купания, важно не делать резких движений, максимально успокоиться и дождаться, когда акула уплывет, советуют ученые.Во второй половине августа 2011 года в Приморье было зарегистрировано три случая столкновения акул с отдыхающими: 17 августа хищница напала на 25-летнего Дениса Удовенко, откусив ему кисти рук, 18 августа акула атаковала 16-летнего аквалангиста, в конце августа хищная рыба укусила местного жителя за предплечье. Два случая произошли в Хасанском районе на юге Приморья, один — у острова Желтухина. С тех пор о нападении акул на человека в регионе не сообщалось, но периодически местные жители снимают на видео встречи с акулами, в основном с сельдевыми.
https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html
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владивосток, хасанский район, русский (остров), приморский край
04:21 08.07.2022 (обновлено: 04:30 08.07.2022)
Ученые изучили сообщения о нашествии акул в Приморье
В ДВО РАН опровергли сообщение об увеличении количества акул в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не подтвердили, что в Приморье участились случаи встречи с акулами, сообщает Приморский океанариум, входящий в состав научного центра.
Ранее в соцсетях разошлось видео с акулой, по данным автора, снятое у берегов острова Русский
во Владивостоке
. На кадрах виден плавник и часть спины. Один из местных ученых предположил, что это опасная акула мако. Также на минувших выходных охотящуюся сельдевую акулу сняли у острова Русский. В мае разошлось видео с акулами из бухты Владивостока и из поселка Преображение. В СМИ появились сообщения о "нашествии" акул.
"В начале июля жителей края взбудоражила новость о том, что в акватории Приморья была замечена крупная акула. Нужно ли срочно принимать меры от нашествия морских убийц? Короткий ответ — нет, не нужно… Выявить закономерность или тенденцию в поведении хищников нельзя без достаточных научных наблюдений. Сейчас говорить о "участившихся случаях встречи" ни в коем случае нельзя — точных статистических данных по этому вопросу нет", — заявили в океанариуме.
Отмечается, что в соцсети стали чаще выкладывать видео встречи человека с акулами, при этом ни о месте встречи, ни о размерах и виде хищников нет достоверных данных, только слова очевидцев и комментаторов.
"В приморских водах постоянно обитает несколько видов акул, таких как катран и сельдевая акула. Они питаются преимущественно рыбой и не опасны для человека. По незнанию их часто принимают за более крупных животных — белую акулу или акулу мако", — сообщает учреждение.
Там отмечают, что мнения, которые можно встретить в новостных материалах, неточны и могут повлечь ужасные последствия: под влиянием эмоций люди, зачастую подвергая опасности самих себя, начинают охотиться на акул, отрезать животным плавники, убивать их. По данным ученых, в любом месте южного Приморья в конце августа-сентябре можно столкнуться с акулами, но вероятность этого невелика. Большая часть нападений акул спровоцирована действиями людей.
Ученые отмечают, что, когда море максимально прогрето, лучше не купаться рано утром или в сумерках — в эти часы у рыб наступает время охоты. Нужно отказаться от купания, если на теле есть открытые раны. При встрече с акулой на лодке или катере не стоит ее раздражать, преследовать, опускать конечности в воду, привлекать хищника, бросая ему рыбу. Если во время рыбалки пойманная рыба находится в садке и опущена в воду, то при появлении акулы нужно убрать улов из воды. Если встреча с акулой произошла во время купания, важно не делать резких движений, максимально успокоиться и дождаться, когда акула уплывет, советуют ученые.
Во второй половине августа 2011 года в Приморье было зарегистрировано три случая столкновения акул с отдыхающими: 17 августа хищница напала на 25-летнего Дениса Удовенко, откусив ему кисти рук, 18 августа акула атаковала 16-летнего аквалангиста, в конце августа хищная рыба укусила местного жителя за предплечье. Два случая произошли в Хасанском районе
на юге Приморья, один — у острова Желтухина. С тех пор о нападении акул на человека в регионе не сообщалось, но периодически местные жители снимают на видео встречи с акулами, в основном с сельдевыми.