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Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом

Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом - РИА Новости, 08.07.2022

Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом

Посол России в Токио Михаил Галузин назвал экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который в пятницу скончался в результате совершенного на него покушения, прагматичным РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:13

2022-07-08T14:13

2022-07-08T14:13

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убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

михаил галузин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол России в Токио Михаил Галузин назвал экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который в пятницу скончался в результате совершенного на него покушения, прагматичным в отношениях с Россией патриотом своей страны. По его словам, Абэ был очень популярным политическим лидером и дальновидным государственным деятелем, который вел Японию под своим руководством в непростые для страны годы."Для нас главное - это то, что как стратегически мыслящий, дальновидный государственный деятель господин Абэ всегда понимал как настоящий патриот Японии важность добрососедских, дружественных отношений с соседней Россией и многое сделал для их развития", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24". Посол охарактеризовал политику Абэ в отношении России как заинтересованную, прагматичную, конструктивную и позитивную.Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. В российском МИД ранее назвали нападение на Абэ актом терроризма.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, михаил галузин