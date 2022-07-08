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Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом - РИА Новости, 08.07.2022
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Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом
Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом - РИА Новости, 08.07.2022
Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом
Посол России в Токио Михаил Галузин назвал экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который в пятницу скончался в результате совершенного на него покушения, прагматичным РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:13
2022-07-08T14:13
в мире
россия
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
михаил галузин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол России в Токио Михаил Галузин назвал экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который в пятницу скончался в результате совершенного на него покушения, прагматичным в отношениях с Россией патриотом своей страны. По его словам, Абэ был очень популярным политическим лидером и дальновидным государственным деятелем, который вел Японию под своим руководством в непростые для страны годы."Для нас главное - это то, что как стратегически мыслящий, дальновидный государственный деятель господин Абэ всегда понимал как настоящий патриот Японии важность добрососедских, дружественных отношений с соседней Россией и многое сделал для их развития", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24". Посол охарактеризовал политику Абэ в отношении России как заинтересованную, прагматичную, конструктивную и позитивную.Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. В российском МИД ранее назвали нападение на Абэ актом терроризма.
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в мире, россия, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, михаил галузин
14:13 08.07.2022
 
Посол в Токио назвал Абэ прагматичным патриотом

Посол в Токио Галузин назвал убитого экс-премьера Абэ прагматичным патриотом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол России в Токио Михаил Галузин назвал экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который в пятницу скончался в результате совершенного на него покушения, прагматичным в отношениях с Россией патриотом своей страны. По его словам, Абэ был очень популярным политическим лидером и дальновидным государственным деятелем, который вел Японию под своим руководством в непростые для страны годы.
"Для нас главное - это то, что как стратегически мыслящий, дальновидный государственный деятель господин Абэ всегда понимал как настоящий патриот Японии важность добрососедских, дружественных отношений с соседней Россией и многое сделал для их развития", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24". Посол охарактеризовал политику Абэ в отношении России как заинтересованную, прагматичную, конструктивную и позитивную.
Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. В российском МИД ранее назвали нападение на Абэ актом терроризма.
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
В миреРоссияЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэСиндзо АбэМихаил Галузин
 
 
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