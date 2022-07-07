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Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов - РИА Новости, 07.07.2022
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Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов
Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов - РИА Новости, 07.07.2022
Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовленной коммунистами "Программе победы", состоящей из 12 пунктов. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:48
2022-07-07T20:48
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
севастополь
петербургский международный экономический форум (фонд)
брикс
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовленной коммунистами "Программе победы", состоящей из 12 пунктов."Наша команда подготовила "Программу победы", 12 законов. Бюджет развития. И все сделали для того, чтобы сформулировать ключевые меры и на практике показать, что можно успешно решать эти проблемы", - сказал Зюганов на встрече главы государства с лидерами думских фракций.Лидер коммунистов напомнил, что КПРФ всегда призывала признать ДНР и ЛНР, Крым и Севастополь."Я вообще не раз беседовал с Вами, очень доволен, что Вы укрепили наш восточный фланг. Ваша поездка в Пекин, в Индию и консультации постоянные в рамках БРИКС, попытка расширения этой организации - это очень мощный противовес англо-саксонской идее подавить нас и дальше расправиться с Китаем", - отметил Зюганов.Он рассказал, что внимательно слушал выступление главы государства на ПМЭФ, "записал 26 тезисов и, наверное, впервые почувствовал, что ни по одному из вопросов... нет разногласий".
https://ria.ru/20220707/mironov-1801072519.html
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, севастополь, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, владимир путин
20:48 07.07.2022
 
Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов

Лидер КПРФ Зюганов рассказал Путину о "Программе победы" из 12 пунктов

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовленной коммунистами "Программе победы", состоящей из 12 пунктов.
"Наша команда подготовила "Программу победы", 12 законов. Бюджет развития. И все сделали для того, чтобы сформулировать ключевые меры и на практике показать, что можно успешно решать эти проблемы", - сказал Зюганов на встрече главы государства с лидерами думских фракций.
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Он рассказал, что внимательно слушал выступление главы государства на ПМЭФ, "записал 26 тезисов и, наверное, впервые почувствовал, что ни по одному из вопросов... нет разногласий".
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