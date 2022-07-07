22:53 07.07.2022 (обновлено: 22:59 07.07.2022)
Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России
Посол: Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России в ущерб себе
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин, комментируя перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, подразумевающих такой запрет.
"Пока седьмой пакет, который сейчас разрабатывается в Еврокомиссии о запрете покупок в России золота, он еще не принят. Вот что будет потом после его принятия и как, если Швейцария присоединится к этому седьмому пакету санкций... как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим. Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности", - сказал он в эфире "России 24".
Ранее запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил РИА Новости в этой связи, что российское золото будет востребовано как внутри страны, так и за рубежом. По его мнению, российская экономика только выиграет от высоких цен на золото, а драгметалл будет расти в цене по мере увеличения спроса на этот защитный антикризисный актив и за счет санкций Запада.
Аналитик напомнил, что основным покупателем российского золота являлась Великобритания, которая приобретала более 260-280 тонн этого драгметалла в последние годы. Но после введения запрета на импорт золота из России со стороны G7, продажа этого сырья может быть увеличена в Китай, Индию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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