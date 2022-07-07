Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/zoloto-1801089618.html
Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России
Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России - РИА Новости, 07.07.2022
Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России
РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:53
2022-07-07T22:59
в мире
экономика
артем деев
россия
швейцария
сша
еврокомиссия
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777270483_0:45:3376:1944_1920x0_80_0_0_41378bdf54c6a4fd7f9403d1873a3287.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин, комментируя перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, подразумевающих такой запрет."Пока седьмой пакет, который сейчас разрабатывается в Еврокомиссии о запрете покупок в России золота, он еще не принят. Вот что будет потом после его принятия и как, если Швейцария присоединится к этому седьмому пакету санкций... как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим. Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности", - сказал он в эфире "России 24".Ранее запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил РИА Новости в этой связи, что российское золото будет востребовано как внутри страны, так и за рубежом. По его мнению, российская экономика только выиграет от высоких цен на золото, а драгметалл будет расти в цене по мере увеличения спроса на этот защитный антикризисный актив и за счет санкций Запада.Аналитик напомнил, что основным покупателем российского золота являлась Великобритания, которая приобретала более 260-280 тонн этого драгметалла в последние годы. Но после введения запрета на импорт золота из России со стороны G7, продажа этого сырья может быть увеличена в Китай, Индию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20220701/zoloto-1799661210.html
https://ria.ru/20220629/zoloto-1798981239.html
россия
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777270483_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_9ed7587687b128a7d32fe64f8fa84e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, артем деев, россия, швейцария, сша, еврокомиссия, министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии
22:53 07.07.2022 (обновлено: 22:59 07.07.2022)
 
Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России

Посол: Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России в ущерб себе

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин, комментируя перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, подразумевающих такой запрет.
"Пока седьмой пакет, который сейчас разрабатывается в Еврокомиссии о запрете покупок в России золота, он еще не принят. Вот что будет потом после его принятия и как, если Швейцария присоединится к этому седьмому пакету санкций... как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим. Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности", - сказал он в эфире "России 24".
Маркированные слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 17:59
Постпред России при ЕС считает, что не стоит опасаться санкций по золоту
Ранее запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил РИА Новости в этой связи, что российское золото будет востребовано как внутри страны, так и за рубежом. По его мнению, российская экономика только выиграет от высоких цен на золото, а драгметалл будет расти в цене по мере увеличения спроса на этот защитный антикризисный актив и за счет санкций Запада.
Аналитик напомнил, что основным покупателем российского золота являлась Великобритания, которая приобретала более 260-280 тонн этого драгметалла в последние годы. Но после введения запрета на импорт золота из России со стороны G7, продажа этого сырья может быть увеличена в Китай, Индию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Производство золотых банковских слитков в России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:45
МИД прокомментировал отказ Запада от российского золота
 
В миреЭкономикаАртем ДеевРоссияШвейцарияСШАЕврокомиссияМинистерство финансов СШАG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала