https://ria.ru/20220707/zoloto-1801089618.html

Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России

Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России - РИА Новости, 07.07.2022

Россия надеется, что Швейцария не запретит поставки золота из России

РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:53

2022-07-07T22:53

2022-07-07T22:59

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экономика

артем деев

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сша

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министерство финансов сша

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин, комментируя перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, подразумевающих такой запрет."Пока седьмой пакет, который сейчас разрабатывается в Еврокомиссии о запрете покупок в России золота, он еще не принят. Вот что будет потом после его принятия и как, если Швейцария присоединится к этому седьмому пакету санкций... как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим. Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности", - сказал он в эфире "России 24".Ранее запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил РИА Новости в этой связи, что российское золото будет востребовано как внутри страны, так и за рубежом. По его мнению, российская экономика только выиграет от высоких цен на золото, а драгметалл будет расти в цене по мере увеличения спроса на этот защитный антикризисный актив и за счет санкций Запада.Аналитик напомнил, что основным покупателем российского золота являлась Великобритания, которая приобретала более 260-280 тонн этого драгметалла в последние годы. Но после введения запрета на импорт золота из России со стороны G7, продажа этого сырья может быть увеличена в Китай, Индию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20220701/zoloto-1799661210.html

https://ria.ru/20220629/zoloto-1798981239.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, артем деев, россия, швейцария, сша, еврокомиссия, министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии