https://ria.ru/20220707/zerno-1801030807.html

Союз экспортеров зерна заявил об опасности скрытых антироссийских санкций

Союз экспортеров зерна заявил об опасности скрытых антироссийских санкций - РИА Новости, 07.07.2022

Союз экспортеров зерна заявил об опасности скрытых антироссийских санкций

Внутренний рынок РФ в условиях скрытых санкций в отношении поставок зерна не пострадает, но мир в итоге может лишиться части российского экспорта, прежде всего... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:05

2022-07-07T18:05

2022-07-07T18:28

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россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Внутренний рынок РФ в условиях скрытых санкций в отношении поставок зерна не пострадает, но мир в итоге может лишиться части российского экспорта, прежде всего это ощутят страны, особенно нуждающиеся в продовольствии, сообщил на пресс-конференции председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин."Любые попытки сегодня ограничить поставки зерна из России влияют на наших потребителей, на наших клиентов из числа стран, нуждающихся в продовольствии, которые не могут по естественным причинам производить его самостоятельно", - сказал Зернин. По его словам, уход из РФ нескольких иностранных компаний – производителей сельхозоборудования, сельхозтехники, поставщиков семян и средств защиты растений не нанесет ущерб самой России, но "потенциально снизит наш экспортный потенциал" и поставки нуждающимся странам.По его словам, РФ завоевала лидирующие позиции на мировом рынке зерна в честной конкурентной борьбе, но то, что происходит сейчас, "началось задолго до февраля", представляя по сути неконкурентные методы, которые в итоге влияют не столько на российский зерновой комплекс, сколько на его потребителей. "Нельзя забывать, что санкции, которые вводятся на поставки зерна из России - скрытые. Все публично заявляют, что никаких проблем нет, но это не так. Они до сих пор не решены", - подчеркнул Зернин.В частности, сохраняются проблемы с заходом судов в Россию под загрузку зерна, что связано с запретом Евросоюза заходить своим судам под погрузку, также из-за европейских банков есть сложности с расчетами за продукцию: по словам Зернина, даже американские банки ведут себя более адекватно, проводя платежи."Сегодня мы услышали, что ситуация (с мировым голодом – ред.) только ухудшается. Давайте не будем политизировать эту ситуацию и будем оставаться в рамках гуманитарной миссии производителей и поставщиков продуктов питания", - сказал Зернин. По его мнению, иностранным компаниям - поставщикам российского АПК , которые решили уйти с российского рынка, стоило бы подумать над тем, насколько сегодняшняя ситуации вписывается в их модель работы; среди таковых, например, производитель сельхозтехники John Deere.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

https://ria.ru/20220706/zerno-1800637897.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия