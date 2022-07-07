https://ria.ru/20220707/zaderzhanie-1800970801.html

ФСБ задержала уроженца Украины, "заминировавшего" авиабазу в Челябинске

ФСБ задержала уроженца Украины, "заминировавшего" авиабазу в Челябинске - РИА Новости, 07.07.2022

ФСБ задержала уроженца Украины, "заминировавшего" авиабазу в Челябинске

Силовики задержали уроженца Украины, сообщившего о якобы готовящемся взрыве военной авиабазы в Челябинске, информирует пресс-служба УФСБ России по региону. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:48

2022-07-07T15:48

2022-07-07T15:48

россия

происшествия

челябинская область

челябинск

уна-унсо

правый сектор

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ложные сообщения о минировании зданий

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Силовики задержали уроженца Украины, сообщившего о якобы готовящемся взрыве военной авиабазы в Челябинске, информирует пресс-служба УФСБ России по региону."Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с полицией и Росгвардией региона установлен и задержан житель Челябинска, сообщивший о минировании авиабазы "Шагол". Им оказался ранее судимый за кражу, разбой, грабеж и угон автомобиля 44-летний гражданин, уроженец Украины", - говорится в сообщении.Дезинформацию он совершил в состоянии алкогольного опьянения, сопровождая ее лозунгами запрещенных в России экстремистских организаций УНА-УНСО* и "Правый сектор"*, отмечается в релизе.В отношении задержанного, который дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220531/birobidzhan-1791913882.html

россия

челябинская область

челябинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, челябинская область, челябинск, уна-унсо, правый сектор, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ложные сообщения о минировании зданий