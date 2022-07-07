https://ria.ru/20220707/zaderzhanie-1800927098.html
Силовики опубликовали видео задержания диверсионной группы в Херсоне
Силовики опубликовали видео задержания диверсионной группы в Херсоне - РИА Новости, 07.07.2022
Силовики опубликовали видео задержания диверсионной группы в Херсоне
Российские силовики опубликовали видеозапись задержания диверсионной группы, которая намеревалась совершить теракты против руководителей военно-гражданской... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:55
2022-07-07T13:55
2022-07-07T16:34
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские силовики опубликовали видеозапись задержания диверсионной группы, которая намеревалась совершить теракты против руководителей военно-гражданской администрации Херсонской области.На кадрах, снятых с дрона, видно, как к дому подъезжает машина и сотрудники силовых ведомств оцепляют дом, а затем задерживают подозреваемых. Один из задержанных показывает тайник с оружием, который сделали в кресле. Среди обнаруженного в доме — пистолет, гранаты, автоматы, самодельные взрывные устройства, упакованные в коробки из-под сока.Задержанный признался, что заданием группы была ликвидация руководства военно-гражданской администрации — Владимира Сальдо, Кирилла Стремоусова и других чиновников. По его словам, боевикам предоставили паспорта и водительское удостоверение для прикрытия. Эти документы тоже показали в ролике.Второй задержанный рассказал о том, как они получили взрывные устройства, спрятанные в посылке между детскими подгузниками.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, в Херсоне задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу во главе с Виталием Ростецким под позывным Математик. Диверсанты проходили обучение под кураторством специалистов из стран НАТО, их деятельность координировалась штабом ССО в городе Бровары Киевской области и о ней докладывалось лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.
https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800873351.html
https://ria.ru/20220707/diversiya-1800832450.html
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Кадры задержания украинских силовиков, готовивших теракты в Херсоне
Кадры задержания украинских силовиков, готовивших теракты в Херсоне
2022-07-07T13:55
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Военные показали взрывные устройства бойцов ВСУ, готовивших теракты в Херсоне
Военные показали взрывные устройства бойцов ВСУ, готовивших теракты в Херсоне
2022-07-07T13:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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херсонская область , запорожская область, украина, промсвязьбанк, в мире
13:55 07.07.2022 (обновлено: 16:34 07.07.2022)
Силовики опубликовали видео задержания диверсионной группы в Херсоне
Силовики опубликовали видео задержания диверсантов, готовивших теракты в Херсоне