https://ria.ru/20220707/yaroshenko-1800855745.html
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 07.07.2022
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону
Летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, приехал с семьей в Ростов-на-Дону,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:08
2022-07-07T10:08
2022-07-07T15:45
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, приехал с семьей в Ростов-на-Дону, рассказала РИА Новости его супруга Виктория."Вернулись сегодня, в 3:00. <…> Нас друзья встречали", — сказала она.Ярошенко добавила, что Константин "рад наконец-то вернуться домой после стольких лет". В ближайшие дни он планирует побывать на могиле матери, которая скончалась, пока он был в американской тюрьме, и заняться своим здоровьем.Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии и затем вывезли в США. Американский суд признал его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов и приговорил к 20 годам тюрьмы. Вину Ярошенко не признал — по его словам, с 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ростов-на-дону, сша, тревор рид
10:08 07.07.2022 (обновлено: 15:45 07.07.2022)
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону
Летчик Ярошенко с женой и дочерью вернулся домой в Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, приехал с семьей в Ростов-на-Дону, рассказала РИА Новости его супруга Виктория.
"Вернулись сегодня, в 3:00. <…> Нас друзья встречали", — сказала она.
Ярошенко добавила, что Константин "рад наконец-то вернуться домой после стольких лет". В ближайшие дни он планирует побывать на могиле матери, которая скончалась, пока он был в американской тюрьме, и заняться своим здоровьем.
Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии
и затем вывезли в США
. Американский суд признал его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов и приговорил к 20 годам тюрьмы. Вину Ярошенко не признал — по его словам, с 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле Ярошенко обменяли на осужденного в России
американца Тревора Рида
, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве
в 2019 году.