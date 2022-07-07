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Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 07.07.2022
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Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 07.07.2022
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону
Летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, приехал с семьей в Ростов-на-Дону,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:08
2022-07-07T15:45
в мире
россия
ростов-на-дону
сша
тревор рид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, приехал с семьей в Ростов-на-Дону, рассказала РИА Новости его супруга Виктория."Вернулись сегодня, в 3:00. &lt;…&gt; Нас друзья встречали", — сказала она.Ярошенко добавила, что Константин "рад наконец-то вернуться домой после стольких лет". В ближайшие дни он планирует побывать на могиле матери, которая скончалась, пока он был в американской тюрьме, и заняться своим здоровьем.Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии и затем вывезли в США. Американский суд признал его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов и приговорил к 20 годам тюрьмы. Вину Ярошенко не признал — по его словам, с 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.В апреле Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
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в мире, россия, ростов-на-дону, сша, тревор рид
10:08 07.07.2022 (обновлено: 15:45 07.07.2022)
 
Летчик Ярошенко с семьей вернулся в Ростов-на-Дону

Летчик Ярошенко с женой и дочерью вернулся домой в Ростов-на-Дону

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, приехал с семьей в Ростов-на-Дону, рассказала РИА Новости его супруга Виктория.
"Вернулись сегодня, в 3:00. <…> Нас друзья встречали", — сказала она.
Ярошенко добавила, что Константин "рад наконец-то вернуться домой после стольких лет". В ближайшие дни он планирует побывать на могиле матери, которая скончалась, пока он был в американской тюрьме, и заняться своим здоровьем.
Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии и затем вывезли в США. Американский суд признал его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов и приговорил к 20 годам тюрьмы. Вину Ярошенко не признал — по его словам, с 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 23:10
Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию
 
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