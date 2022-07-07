https://ria.ru/20220707/wildberries-1801081993.html

Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе

Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе - РИА Новости, 07.07.2022

Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе

Госкомиссия по антиконтрафакту, организатором которой является Минпромторг РФ, приняла решение пригласить Wildberries на межведомственную рабочую группу по... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:45

2022-07-07T21:45

2022-07-07T21:45

экономика

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ассоциация компаний розничной торговли

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155119/50/1551195014_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_82cf07d65440bc7b45fe9ef9746ff51a.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госкомиссия по антиконтрафакту, организатором которой является Минпромторг РФ, приняла решение пригласить Wildberries на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать факты нарушений на маркетплейсе в присутствии заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в министерстве.Ранее в четверг заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. Министерство получает многочисленные обращения бизнес-сообщества и граждан о нарушениях на маркетплейсе, подчеркнули в пресс-службе."По информации Российского Союза Кожевников и Обувщиков и Национального обувного союза, Союзлегпрома, Российского Союза Производителей Одежды, Ассоциации Компаний Розничной Торговли, представители отраслевого сообщества на регулярной основе фиксируют факты реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз" немаркированной продукции и нарушения требований по передаче сведений в систему маркировки. При этом размещенные на интернет-площадке предложения продавцов содержат "прямую рекламу контрафактной продукции", - рассказали в Минпромторге.Wildberries в свою очередь отрицает продажу контрафактной продукции."Госкомиссия (по антиконтрафакту - ред.) приняла решение пригласить "Вайлдберриз" на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать указанные факты в присутствии заинтересованных ведомств", - резюмировали в министерстве.В Минпромторге уточнили, что по итогам проверки кодов маркировки приобретенных лекарственных препаратов потребители зафиксировали, что препараты были выведены из оборота задолго до их реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз", что не позволяет установить легальность их происхождения. Также данный факт может означать незаконную продажу препарата, ранее поставленного в медицинское учреждение, в том числе в рамках льготного обеспечения пациентов."Вся информация по указанным обращениям была передана Минпромторгом России маркетплейсу "Вайлдберриз" и обсуждалась с компанией на совещаниях у заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220622/oysho-1797351303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация компаний розничной торговли, wildberries