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Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе - РИА Новости, 07.07.2022
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Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе
Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе - РИА Новости, 07.07.2022
Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе
Госкомиссия по антиконтрафакту, организатором которой является Минпромторг РФ, приняла решение пригласить Wildberries на межведомственную рабочую группу по... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:45
2022-07-07T21:45
экономика
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ассоциация компаний розничной торговли
wildberries
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госкомиссия по антиконтрафакту, организатором которой является Минпромторг РФ, приняла решение пригласить Wildberries на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать факты нарушений на маркетплейсе в присутствии заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в министерстве.Ранее в четверг заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. Министерство получает многочисленные обращения бизнес-сообщества и граждан о нарушениях на маркетплейсе, подчеркнули в пресс-службе."По информации Российского Союза Кожевников и Обувщиков и Национального обувного союза, Союзлегпрома, Российского Союза Производителей Одежды, Ассоциации Компаний Розничной Торговли, представители отраслевого сообщества на регулярной основе фиксируют факты реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз" немаркированной продукции и нарушения требований по передаче сведений в систему маркировки. При этом размещенные на интернет-площадке предложения продавцов содержат "прямую рекламу контрафактной продукции", - рассказали в Минпромторге.Wildberries в свою очередь отрицает продажу контрафактной продукции."Госкомиссия (по антиконтрафакту - ред.) приняла решение пригласить "Вайлдберриз" на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать указанные факты в присутствии заинтересованных ведомств", - резюмировали в министерстве.В Минпромторге уточнили, что по итогам проверки кодов маркировки приобретенных лекарственных препаратов потребители зафиксировали, что препараты были выведены из оборота задолго до их реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз", что не позволяет установить легальность их происхождения. Также данный факт может означать незаконную продажу препарата, ранее поставленного в медицинское учреждение, в том числе в рамках льготного обеспечения пациентов."Вся информация по указанным обращениям была передана Минпромторгом России маркетплейсу "Вайлдберриз" и обсуждалась с компанией на совещаниях у заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака", - добавили в пресс-службе.
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экономика, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация компаний розничной торговли, wildberries
21:45 07.07.2022
 
Минпромторг изучит нарушения Wildberries на межведомственной рабочей группе

Минпромторг поручил межведомственной рабочей группе изучить нарушения Wildberries

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госкомиссия по антиконтрафакту, организатором которой является Минпромторг РФ, приняла решение пригласить Wildberries на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать факты нарушений на маркетплейсе в присутствии заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее в четверг заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. Министерство получает многочисленные обращения бизнес-сообщества и граждан о нарушениях на маркетплейсе, подчеркнули в пресс-службе.
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"По информации Российского Союза Кожевников и Обувщиков и Национального обувного союза, Союзлегпрома, Российского Союза Производителей Одежды, Ассоциации Компаний Розничной Торговли, представители отраслевого сообщества на регулярной основе фиксируют факты реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз" немаркированной продукции и нарушения требований по передаче сведений в систему маркировки. При этом размещенные на интернет-площадке предложения продавцов содержат "прямую рекламу контрафактной продукции", - рассказали в Минпромторге.
Wildberries в свою очередь отрицает продажу контрафактной продукции.
"Госкомиссия (по антиконтрафакту - ред.) приняла решение пригласить "Вайлдберриз" на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать указанные факты в присутствии заинтересованных ведомств", - резюмировали в министерстве.
В Минпромторге уточнили, что по итогам проверки кодов маркировки приобретенных лекарственных препаратов потребители зафиксировали, что препараты были выведены из оборота задолго до их реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз", что не позволяет установить легальность их происхождения. Также данный факт может означать незаконную продажу препарата, ранее поставленного в медицинское учреждение, в том числе в рамках льготного обеспечения пациентов.
"Вся информация по указанным обращениям была передана Минпромторгом России маркетплейсу "Вайлдберриз" и обсуждалась с компанией на совещаниях у заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака", - добавили в пресс-службе.
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ассоциация компаний розничной торговлиWildberries
 
 
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