https://ria.ru/20220707/wildberries-1800978033.html
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 07.07.2022
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге
Через маркетплейс Wildberries в России начали сбывать контрафактную продукцию, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:06
2022-07-07T16:06
2022-07-07T16:46
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
wildberries
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Через маркетплейс Wildberries в России начали сбывать контрафактную продукцию, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский."Сегодня эта компания (Wildberries — Прим. ред.) действительно становится каналом сбыта контрафакта", — сказал он.По его словам, в министерство поступает множество жалоб как от потребителей, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников.Помимо этого, Заславский привел случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов, а также массовый сбыт контрафактной обуви через эту площадку. В то же время, он отметил, словам, маркетплейс заявил о готовности создать систему, которая боролась бы с продажами контрафакта и фальсификата. Комментарием компании по этому поводу агентство пока не располагает.В июне пресс-служба маркетплейса опровергла РИА Новости информацию о том, что на площадке продаются поддельные товары, в частности детские подгузники. До этого в сети появилась информация о том, что производитель подгузников Kioki обнаружил в продаже на этой площадке товары своего бренда, но от продавцов, которые не получали разрешение на их продажу.
https://realty.ria.ru/20220628/ikea-1798633548.html
https://ria.ru/20220608/wildberries-1793886191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, госдума рф
16:06 07.07.2022 (обновлено: 16:46 07.07.2022)
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге
В Минпромторге заявили, что Wildberries готов предотвратить распространение контрафакта
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Через маркетплейс Wildberries в России начали сбывать контрафактную продукцию, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
"Сегодня эта компания (Wildberries
— Прим. ред.) действительно становится каналом сбыта контрафакта", — сказал он.
По его словам, в министерство поступает множество жалоб как от потребителей, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников.
Помимо этого, Заславский привел случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов, а также массовый сбыт контрафактной обуви через эту площадку. В то же время, он отметил, словам, маркетплейс заявил о готовности создать систему, которая боролась бы с продажами контрафакта и фальсификата.
Комментарием компании по этому поводу агентство пока не располагает.
В июне пресс-служба маркетплейса опровергла РИА Новости информацию о том, что на площадке продаются поддельные товары, в частности детские подгузники. До этого в сети появилась информация о том, что производитель подгузников Kioki обнаружил в продаже на этой площадке товары своего бренда, но от продавцов, которые не получали разрешение на их продажу.