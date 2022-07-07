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Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 07.07.2022
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Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 07.07.2022
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге
Через маркетплейс Wildberries в России начали сбывать контрафактную продукцию, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:06
2022-07-07T16:46
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
wildberries
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Через маркетплейс Wildberries в России начали сбывать контрафактную продукцию, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский."Сегодня эта компания (Wildberries — Прим. ред.) действительно становится каналом сбыта контрафакта", — сказал он.По его словам, в министерство поступает множество жалоб как от потребителей, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников.Помимо этого, Заславский привел случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов, а также массовый сбыт контрафактной обуви через эту площадку. В то же время, он отметил, словам, маркетплейс заявил о готовности создать систему, которая боролась бы с продажами контрафакта и фальсификата. Комментарием компании по этому поводу агентство пока не располагает.В июне пресс-служба маркетплейса опровергла РИА Новости информацию о том, что на площадке продаются поддельные товары, в частности детские подгузники. До этого в сети появилась информация о том, что производитель подгузников Kioki обнаружил в продаже на этой площадке товары своего бренда, но от продавцов, которые не получали разрешение на их продажу.
https://realty.ria.ru/20220628/ikea-1798633548.html
https://ria.ru/20220608/wildberries-1793886191.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, госдума рф
16:06 07.07.2022 (обновлено: 16:46 07.07.2022)
 
Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, заявили в Минпромторге

В Минпромторге заявили, что Wildberries готов предотвратить распространение контрафакта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Через маркетплейс Wildberries в России начали сбывать контрафактную продукцию, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
"Сегодня эта компания (Wildberries — Прим. ред.) действительно становится каналом сбыта контрафакта", — сказал он.
Вывеска Ikea у одного из магазинов сети - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 11:17
Мебель и другие товары из IKEA стали доступны для заказа на Wildberries
По его словам, в министерство поступает множество жалоб как от потребителей, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников.
Помимо этого, Заславский привел случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов, а также массовый сбыт контрафактной обуви через эту площадку. В то же время, он отметил, словам, маркетплейс заявил о готовности создать систему, которая боролась бы с продажами контрафакта и фальсификата.
Комментарием компании по этому поводу агентство пока не располагает.
В июне пресс-служба маркетплейса опровергла РИА Новости информацию о том, что на площадке продаются поддельные товары, в частности детские подгузники. До этого в сети появилась информация о том, что производитель подгузников Kioki обнаружил в продаже на этой площадке товары своего бренда, но от продавцов, которые не получали разрешение на их продажу.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:13
Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с международными партнерами
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)WildberriesГосдума РФ
 
 
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